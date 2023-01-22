«Пусть в меня бросаются камнями». Дипломат рассказал своё видение решения украинского вопроса

Тема сегодняшней программы – «Другая Украина. Оппозиция о войне». Какие люди сегодня определяют курс Украины и кто составляет к ним оппозицию? Главные события мировой политики этой недели обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Тема сегодняшней программы – «Другая Украина. Оппозиция о войне». Какие люди сегодня определяют курс Украины и кто составляет к ним оппозицию? Главные события мировой политики этой недели обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, ведущая:
Верите ли вы в дипломатическое урегулирование конфликта? На данный момент это выглядит чем-то абсолютно фантастическим. И надеяться на смену риторики, присущей сегодня украинской власти, мне кажется, уже и нельзя.
Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:
Сегодня Россия формирует Союзное государство. Но если мы посмотрим в историческом плане, то роль украинцев в том, что было Российской империей, потом она трансформировалась в Советский Союз, была беспрецедентной. На самом деле, украинцы были всегда вторым народом империи, который не просто, вопреки рассказам националистов, не был в своей массе притесняем, а был строителем этой империи. От Феофана Прокоповича, одного из учителей Петра I, до руководства верхушки Советского Союза при Брежневе. Огромная роль украинцев была во всех завоеваниях, достижениях. И отделить, где там и кто… Например, Королев, родом из Житомира, запускал человека в космос, а Гагарин, русский, полетел. Естественно, одно без другого не состоялось бы.
Сегодня Россия и Беларусь – Союзное государство. Это воля белорусского и российского народов. Но если мы посмотрим на численность украинцев, которые на сегодня (не просто родственники, а именно украинцы, многие с украинскими паспортами) находятся на территориях, подконтрольных Москве, их больше, чем белорусов. На сегодня 10-12 миллионов украинцев находятся на подконтрольной Москве территории. Это вторая нация России, это второй народ России. Я уже не говорю про то, что Валентина Матвиенко (спикер Совета Федерации) и многие другие на топ-должностях, которые являются этническими украинцами.
Поэтому в этом смысле урегулирование между Россией и Украиной невозможно просто как урегулирование, например, между Россией и Китаем – двумя совершенно отдельными цивилизациями и культурами. Здесь, естественно, речь нужно вести о том, и об этом была логика, и статьи Путина на эту тему, которые он писал еще до начала спецоперации. Так и то же формулирует Медведчук. Он сделал это максимально честно и правильно. Раньше у нас какая была ошибка? Мы говорили: есть антироссия, прозападная Украина. И есть нейтральная, многовекторная Украина, которая со всеми сразу дружит. А вот этой вот Украины, которая идет рядом с Россией, Украины Сидора Ковпака, Богдана Хмельницкого, Королева и других, которые вместе с русскими что-то делали, такой Украины как будто нет. Как будто она исчезла вообще как опция.
Сегодня речь идет о том, что антироссии нужно противопоставить пророссию, которая будет формироваться украинцами, которые сознательно и осмысленно осознают себя как соавторов, как белорусы сегодня в своем большинстве, соавторов некого общего будущего. Никакой другой опции не будет. То есть устаканить все на уровне некой нейтральной Украины, которая через какое-то время снова будет строить антироссию, невозможно. Я уверен, что Россия на такое не пойдет. Речь идет о том, что в долгосрочной перспективе решить вопрос так, чтобы как сегодня Беларусь является не угрозой, а на самом деле партнером и другом России и вместе с Россией видит свое будущее, так и та, другая Украина, которая будет построена, пусть не на всей территории – это уже вопрос обсуждения. Я говорю абсолютно честно и объективно. Пусть в меня бросаются камнями в Киеве сколько угодно. Для киевлян, в принципе, включение на белорусский телеканал – уже равно преступление. Поэтому я говорю как оно есть, объективно. Какая бы ни была Украина, это должна быть Украина, которая сегодня не может прикинуться нейтральной, а завтра опять стать антироссией. Речь идет о долгосрочном формировании из Украины партнера, подобного такому, какой сегодня является Беларусь для России.
Надежда Сасс:
Видите, время решительных действий.
Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):
Украине надо перестать быть призом, объектом добычи, за который борются два противостоящих враждебных блока. Уйти от этой чудовищной роли. Потому что вечно сидя в неком окопе на границе двух враждующих блоков, которые борются за тебя, можно, если повезет, выжить какое-то время, но процветать нельзя. Но построить благополучное государство в таком состоянии нельзя. Надо прекращать эту вражду и переставать быть добычей, переставать быть призом, который кто-то извне должен прийти и завоевать. Вот это действительно ответственный исторический выбор, который должна сделать ответственная национальная элита Украины, формирование которой, я надеюсь, еще впереди.
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