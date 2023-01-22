«Пусть в меня бросаются камнями». Дипломат рассказал своё видение решения украинского вопроса

Тема сегодняшней программы – «Другая Украина. Оппозиция о войне». Какие люди сегодня определяют курс Украины и кто составляет к ним оппозицию? Главные события мировой политики этой недели обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, ведущая:

Верите ли вы в дипломатическое урегулирование конфликта? На данный момент это выглядит чем-то абсолютно фантастическим. И надеяться на смену риторики, присущей сегодня украинской власти, мне кажется, уже и нельзя.

Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:

Сегодня Россия формирует Союзное государство. Но если мы посмотрим в историческом плане, то роль украинцев в том, что было Российской империей, потом она трансформировалась в Советский Союз, была беспрецедентной. На самом деле, украинцы были всегда вторым народом империи, который не просто, вопреки рассказам националистов, не был в своей массе притесняем, а был строителем этой империи. От Феофана Прокоповича, одного из учителей Петра I, до руководства верхушки Советского Союза при Брежневе. Огромная роль украинцев была во всех завоеваниях, достижениях. И отделить, где там и кто… Например, Королев, родом из Житомира, запускал человека в космос, а Гагарин, русский, полетел. Естественно, одно без другого не состоялось бы. Сегодня Россия и Беларусь – Союзное государство. Это воля белорусского и российского народов. Но если мы посмотрим на численность украинцев, которые на сегодня (не просто родственники, а именно украинцы, многие с украинскими паспортами) находятся на территориях, подконтрольных Москве, их больше, чем белорусов. На сегодня 10-12 миллионов украинцев находятся на подконтрольной Москве территории. Это вторая нация России, это второй народ России. Я уже не говорю про то, что Валентина Матвиенко (спикер Совета Федерации) и многие другие на топ-должностях, которые являются этническими украинцами.