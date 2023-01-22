Гайдукевич: Медведчук – это умеренный был оппозиционер. А тех, кто мыслил более радикально, убивали

Тема сегодняшней программы – «Другая Украина. Оппозиция о войне». Какие люди сегодня определяют курс Украины и кто составляет к ним оппозицию? Главные события мировой политики этой недели обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, ведущая:

Вы же прекрасно понимаете, что для Республики Беларусь история современной Украины – это история ошибок. Вспоминаются слова Льва Николаевича Толстого: «Ни к чему иному не можем прийти, как только к уничтожению друг друга». Как бы прискорбно все это ни звучало, но это факт. Как вы считаете, каких главных ошибок важно не допустить и в целом отметить их наличие для любого государства? В том числе для Республики Беларусь. Вы как политик белорусский что для себя видите основным, ключевым?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Вы знаете, что нас объединяет всех – европейцев, украинцев, белорусов, россиян – простых людей? Мы все хотим нормально жить. Жить мирно, без войны. Чтобы дети ходили нормально в школу, чтобы мать не получала повестку, что ее сын погиб. Это хотят все. И этих людей сейчас не слышат. Когда Медведчука лишают гражданства, не Медведчука лишают гражданства. Затыкают рот тысячам украинцев, которые думают так, как он. А Медведчук – это умеренный был оппозиционер. А тех, кто мыслил более радикально, по мнению киевской власти, их убивали, уничтожали. Разве кто-то забыл Дом профсоюзов в Одессе? Я никогда не забуду. Моя бабушка из Одессы. Для меня Одесса – это родной город.