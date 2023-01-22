Гайдукевич: Медведчук – это умеренный был оппозиционер. А тех, кто мыслил более радикально, убивали
Тема сегодняшней программы – «Другая Украина. Оппозиция о войне». Какие люди сегодня определяют курс Украины и кто составляет к ним оппозицию? Главные события мировой политики этой недели обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, ведущая:
Вы же прекрасно понимаете, что для Республики Беларусь история современной Украины – это история ошибок. Вспоминаются слова Льва Николаевича Толстого: «Ни к чему иному не можем прийти, как только к уничтожению друг друга». Как бы прискорбно все это ни звучало, но это факт. Как вы считаете, каких главных ошибок важно не допустить и в целом отметить их наличие для любого государства? В том числе для Республики Беларусь. Вы как политик белорусский что для себя видите основным, ключевым?
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Вы знаете, что нас объединяет всех – европейцев, украинцев, белорусов, россиян – простых людей? Мы все хотим нормально жить. Жить мирно, без войны. Чтобы дети ходили нормально в школу, чтобы мать не получала повестку, что ее сын погиб. Это хотят все. И этих людей сейчас не слышат. Когда Медведчука лишают гражданства, не Медведчука лишают гражданства. Затыкают рот тысячам украинцев, которые думают так, как он. А Медведчук – это умеренный был оппозиционер. А тех, кто мыслил более радикально, по мнению киевской власти, их убивали, уничтожали. Разве кто-то забыл Дом профсоюзов в Одессе? Я никогда не забуду. Моя бабушка из Одессы. Для меня Одесса – это родной город.
Олег Гайдукевич:
Теперь об ошибках. Первая ошибка. Никогда судьба страны не должна решаться на улице. Улица – всегда крах страны. И не 2014 год. Для меня первый шаг к краху Украины произошел, когда был третий тур незаконных президентских выборов. Ющенко и Янукович. Тогда все началось. Улица. А второе – страшная трагедия – это потеря суверенитета. То, о чем Лукашенко говорит всегда. То, за что он всегда боролся. Что судьба страны должна быть в руках страны и ее народа. Почему сегодня Беларусь не поддается на провокации? Почему сегодня Беларусь – островок мира? Почему сегодня Беларусь – гарант мира не только в регионе, а во всей Европе? Благодаря нам сейчас Европа не полыхает, кстати. Потому что Лукашенко самостоятелен – в этом наша сила. Но в Европе, то, о чем написал Медведчук, то, о чем сегодня мы слышали от наших коллег по Skype, голос мира есть. Просто его затыкают. Как затыкают? Убирают свободу прессы. В Европе нет свободы. Сегодня европейцы живут в информационном пузыре, где им рассказывают, что вы должны терпеть это все, потому что иначе придут Путин с Лукашенко и разделят, уничтожат Европу. А это ложь. Нам не нужна эта Европа. Мы хотим с вами торговать и жить.
Олег Гайдукевич:
И еще одна аксиома, я поддержу коллегу. Один тезис, но он и для Европы очень правильно подходит. Никогда не будет сильной, спокойной, независимой Украины без дружбы с Россией и Беларусью. Невозможно, потому что мы рядом. Невозможно это. Что вы, 100 лет будете воевать? Так страна будет уничтожаться. Не бывает такого. И не будете 100 лет воевать – все закончится быстрее. И Европа сильной не будет, пока не будет нормальных отношений с Россией. Когда в Европе поймут, что американцы все затеяли с одной целью: Россию ослабить, Европу ослабить. И у них получается!
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