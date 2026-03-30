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В Чеченской Республике из-за сильных дождей ввели режим повышенной готовности

30 марта 2026 06:22
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В Чеченской Республике из-за сильных дождей ввели режим повышенной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чеченской Республике из-за сильных дождей ввели режим повышенной готовности-2

Непогода привела к перебоям с электричеством, деформации мостов и подтоплениям, а также спровоцировала оползни и камнепады. Сотрудники МЧС оказывают адресную помощь: в том числе проводят откачку воды с территорий возле домов и из подвальных помещений.

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