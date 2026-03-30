В Чеченской Республике из-за сильных дождей ввели режим повышенной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Чеченской Республике из-за сильных дождей ввели режим повышенной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Непогода привела к перебоям с электричеством, деформации мостов и подтоплениям, а также спровоцировала оползни и камнепады. Сотрудники МЧС оказывают адресную помощь: в том числе проводят откачку воды с территорий возле домов и из подвальных помещений.