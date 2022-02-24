Украинские военные покидают позиции. В Донецкой области заявили о скором окончании боевых действий

В Донецкой области заявили о скором окончании боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подразделения ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских войск. Уничтожен штаб объединенных сил Украины в Донбассе.

Украинские военные срочно покидают позиции и просят предоставить им для отступления гуманитарные коридоры. Мирному населению ничего не угрожает, но в целях безопасности лучше оставаться дома.