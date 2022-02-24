Прямой эфир

Украинские военные покидают позиции. В Донецкой области заявили о скором окончании боевых действий

24 февраля 2022 13:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Донецкой области заявили о скором окончании боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подразделения ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских войск. Уничтожен штаб объединенных сил Украины в Донбассе.

Украинские военные покидают позиции. В Донецкой области заявили о скором окончании боевых действий-1

Украинские военные срочно покидают позиции и просят предоставить им для отступления гуманитарные коридоры. Мирному населению ничего не угрожает, но в целях безопасности лучше оставаться дома.

«Мирному населению ничего не угрожает». Представитель Народной милиции ЛНР призывает жителей не покидать дома. Читайте здесь.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
НАТО заявило, что разворачивает дополнительные оборонительные силы на восточном направлении
24 февраля 2022 11:47

НАТО заявило, что разворачивает дополнительные оборонительные силы на восточном направлении

«Мирному населению ничего не угрожает». Представитель Народной милиции ЛНР призывает жителей не покидать дома
24 февраля 2022 10:10

«Мирному населению ничего не угрожает». Представитель Народной милиции ЛНР призывает жителей не покидать дома

Военная инфраструктура Украины выводится из строя высокоточными средствами. Комментарий Минобороны России
24 февраля 2022 09:03

Военная инфраструктура Украины выводится из строя высокоточными средствами. Комментарий Минобороны России