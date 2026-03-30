В Беларуси продолжается сев ранних яровых и зернобобовых культур

Весенние полевые работы с каждым днем набирают обороты. В стране продолжается сев ранних яровых и зернобобовых культур. Главная задача – наращивать темпы, не теряя в качестве. Такой подход позволяет максимально раскрыть потенциал каждой культуры, даже если погода преподносит сюрпризы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент подчеркивает: не хотите воевать – работайте в поле. Александр Лукашенко ставит перед аграриями четкую цель – обеспечить валовой сбор зерна не ниже уровня 2025 года. А значит, посевную необходимо провести безукоризненно, на самом высоком уровне.
Успех кампании во многом закладывается еще осенью – с подготовки техники. Механизация остается локомотивом отрасли: от ее состояния зависит эффективность всей работы. Сегодня в хозяйствах страны – более семи тысяч энергонасыщенных тракторов. Мощные и универсальные машины позволяют значительно сокращать сроки агротехнических операций. Дальше все определяется хозяйским подходом на местах.
Каким будет урожай‑2026, покажет время. Но важное уже сделано: техника готова, специалисты – в полях, начинается ежедневная кропотливая работа. По оперативным данным на 27 марта, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяны на площади в 127 тысяч гектаров – это 23 % от плана. За погожие выходные цифры выросли. В текущем году общая планируемая площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами составит 2 миллиона 443 тысячи гектаров.