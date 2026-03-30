В Беларуси продолжается сев ранних яровых и зернобобовых культур

Весенние полевые работы с каждым днем набирают обороты. В стране продолжается сев ранних яровых и зернобобовых культур. Главная задача – наращивать темпы, не теряя в качестве. Такой подход позволяет максимально раскрыть потенциал каждой культуры, даже если погода преподносит сюрпризы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подчеркивает: не хотите воевать – работайте в поле. Александр Лукашенко ставит перед аграриями четкую цель – обеспечить валовой сбор зерна не ниже уровня 2025 года. А значит, посевную необходимо провести безукоризненно, на самом высоком уровне.