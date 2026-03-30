В Минске состоялся финал республиканского конкурса «Энергомарафон», который проводится в рамках госпрограммы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» уже 19 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно в состязании участвуют более 3,5 тысяч учащихся, а на этот раз заключительный этап объединил 153 новатора из 67 учреждений. Участники представили разработки по рациональному использованию энергоресурсов: инженерные решения, образовательные приложения, настольные игры и концепции детских площадок.

Мы волнуемся за город, чтобы он не загрязнялся и был всегда чистым.

Галина Костко, заведующая ГУО «Детский сад №5 Светлогорска»:

Мы заразили, скажем так, нашим видеороликом всех, сейчас повторяют все слова этой песни, в которой идет речь об энергосбережении, что очень актуально в наше время. Эту подноминацию представила наша IT-студия «Пятерочка», которая работает в учреждении дошкольного образования. Творческая группа педагогов принимала участие в разработке проекта видеоролика, но, конечно же, воспитанники наши были активными союзниками.