В Минске состоялся финал республиканского конкурса «Энергомарафон», который проводится в рамках госпрограммы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» уже 19 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске состоялся финал республиканского конкурса «Энергомарафон», который проводится в рамках госпрограммы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» уже 19 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежегодно в состязании участвуют более 3,5 тысяч учащихся, а на этот раз заключительный этап объединил 153 новатора из 67 учреждений. Участники представили разработки по рациональному использованию энергоресурсов: инженерные решения, образовательные приложения, настольные игры и концепции детских площадок.
Мы волнуемся за город, чтобы он не загрязнялся и был всегда чистым.
Галина Костко, заведующая ГУО «Детский сад №5 Светлогорска»:
Мы заразили, скажем так, нашим видеороликом всех, сейчас повторяют все слова этой песни, в которой идет речь об энергосбережении, что очень актуально в наше время. Эту подноминацию представила наша IT-студия «Пятерочка», которая работает в учреждении дошкольного образования. Творческая группа педагогов принимала участие в разработке проекта видеоролика, но, конечно же, воспитанники наши были активными союзниками.
Владимир Богданов, заместитель директора по воспитательной и идеологической работе Минского государственного дворца детей и молодежи:
13 номинаций, абсолютно разные направленности. Конкурс «Энергомарафон» разновозрастный. Тут у нас представлены и от самых маленьких: это дошкольное учреждение образования, среднее специальное, и колледжи, и педагогический состав. Поэтому с каждым годом количество участников увеличивается.
Среди интересных проектов – накопительная зарядная станция на солнечных панелях и обучающий видеоролик воспитанников IT-студии детского сада.