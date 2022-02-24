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Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

24 февраля 2022 13:21
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Украина разорвала дипотношения с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Киеве заявили, что страна переходит в режим полной обороны. То есть все, кто хочет воевать, могут получить оружие и вступить в силы территориальной обороны.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией-1

Из Киева массово эвакуируются диппредставительства зарубежных стран. Международные авиаперевозчики отменяют полеты. Все энергетические объекты взяты под усиленную охрану. Нацбанк страны ограничил снятие наличных со счетов.

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# Международная политика # Фотофакт

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