Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Украина разорвала дипотношения с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Киеве заявили, что страна переходит в режим полной обороны. То есть все, кто хочет воевать, могут получить оружие и вступить в силы территориальной обороны.
Украина разорвала дипотношения с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Киеве заявили, что страна переходит в режим полной обороны. То есть все, кто хочет воевать, могут получить оружие и вступить в силы территориальной обороны.
Из Киева массово эвакуируются диппредставительства зарубежных стран. Международные авиаперевозчики отменяют полеты. Все энергетические объекты взяты под усиленную охрану. Нацбанк страны ограничил снятие наличных со счетов.
Украинские военные покидают позиции. В Донецкой области заявили о скором окончании боевых действий. Читайте здесь.