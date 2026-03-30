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В Латвии каждая пятая грузовая фура простаивает или выходит в рейсы значительно реже

30 марта 2026 06:21
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В Латвии каждая пятая грузовая фура сейчас простаивает или выходит в рейсы значительно реже из‑за высоких цен на топливо, вызванных остановкой его поставок с Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии каждая пятая грузовая фура простаивает или выходит в рейсы значительно реже-2

По данным компаний, стоимость дизеля составляет треть всех расходов перевозчиков, из-за чего им приходится работать в убыток. При этом заказчики не позволяют повышать тарифы, а некоторые компании вынуждены продолжать перевозки по долгосрочным контрактам: такие соглашения предусматривают гигантские штрафы за невыполнение обязательств.

# Латвия

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