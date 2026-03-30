В Латвии каждая пятая грузовая фура простаивает или выходит в рейсы значительно реже

В Латвии каждая пятая грузовая фура сейчас простаивает или выходит в рейсы значительно реже из‑за высоких цен на топливо, вызванных остановкой его поставок с Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным компаний, стоимость дизеля составляет треть всех расходов перевозчиков, из-за чего им приходится работать в убыток. При этом заказчики не позволяют повышать тарифы, а некоторые компании вынуждены продолжать перевозки по долгосрочным контрактам: такие соглашения предусматривают гигантские штрафы за невыполнение обязательств.