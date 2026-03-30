В Бишкеке прошла VI встреча руководителей железнодорожных администраций стран ШОС. На площадке собрались представители 10 государств – от Китая и России до Индии, Ирана и стран Центральной Азии. Делегацию Белорусской железной дороги возглавил начальник магистрали Валерий Веренич. Главная тема – развитие сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ань Лушэн, заместитель начальника Государственной администрации железных дорог КНР:

Мы предлагаем четыре инициативы. Первое – развитие эффективной и связанной железнодорожной сети Евразии. Второе – повышение эффективности маршрутов Китай – Центральная Азия – Европа. Нужно развивать быстрые таможенные процедуры, снижать логистические издержки. Третье – развитие системы управления железнодорожной отраслью. Нужно устранять барьеры в трансграничных перевозках. Четвертое – цифровая трансформация железных дорог. Китай готов вместе со странами ШОС вывести железнодорожное сотрудничество на новый уровень.

Белорусская железная дорога представила свои предложения по развитию коридоров «Запад–Восток» и «Север–Юг», а также по интеграции в инициативу «Один пояс – один путь». Такой формат встречи позволяет вырабатывать практические решения и усиливать взаимодействие между странами. В рамках мероприятия прошли и двусторонние переговоры с руководителями железных дорог России, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Обсуждали совместные проекты и дальнейшее развитие перевозок.