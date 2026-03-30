В Бишкеке прошла VI встреча руководителей железнодорожных администраций стран ШОС
В Бишкеке прошла VI встреча руководителей железнодорожных администраций стран ШОС. На площадке собрались представители 10 государств – от Китая и России до Индии, Ирана и стран Центральной Азии. Делегацию Белорусской железной дороги возглавил начальник магистрали Валерий Веренич. Главная тема – развитие сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники обсудили модернизацию инфраструктуры, цифровизацию, повышение безопасности, расширение международных маршрутов и подготовку кадров. Итогом стало подписание совместного протокола, который определяет дальнейшие шаги в формировании общего транспортного пространства ШОС.
Ань Лушэн, заместитель начальника Государственной администрации железных дорог КНР:
Мы предлагаем четыре инициативы. Первое – развитие эффективной и связанной железнодорожной сети Евразии. Второе – повышение эффективности маршрутов Китай – Центральная Азия – Европа. Нужно развивать быстрые таможенные процедуры, снижать логистические издержки. Третье – развитие системы управления железнодорожной отраслью. Нужно устранять барьеры в трансграничных перевозках. Четвертое – цифровая трансформация железных дорог. Китай готов вместе со странами ШОС вывести железнодорожное сотрудничество на новый уровень.
Белорусская железная дорога представила свои предложения по развитию коридоров «Запад–Восток» и «Север–Юг», а также по интеграции в инициативу «Один пояс – один путь». Такой формат встречи позволяет вырабатывать практические решения и усиливать взаимодействие между странами. В рамках мероприятия прошли и двусторонние переговоры с руководителями железных дорог России, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Обсуждали совместные проекты и дальнейшее развитие перевозок.
Азамат Сакиев, генеральный директор Кыргызских железных дорог:
Платформа ШОС очень важна. Почему? На данном этапе мы видим, что транспортные хабы, логистика, они немаловажную роль играют в отрасли экономики, развития стран. Мы строим свои маршруты, мы развиваемся, увеличиваем объемы грузопотока.
Беларусь подтверждает готовность активно участвовать в формировании единого железнодорожного пространства ШОС. А решения, принятые в Бишкеке, станут основой для дальнейшего расширения международных перевозок и укрепления связей между странами Организации.