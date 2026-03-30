Национальный аэропорт Минск перешел на новое расписание, которое будет действовать по 24 октября. Авиакомпания «Белавиа» раскрыла карту своих маршрутов. География – от ближних соседей до дальних курортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Минска сохраняются ключевые направления: Алматы, Астана, Баку, Батуми, Дели, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Кутаиси, Москва, Санкт‑Петербург, Сочи, Стамбул, Ташкент, Тбилиси, Туркменбаши и Урумчи. Рейсы в Дубай и Тель-Авив временно приостановлены – обновления будут по мере поступления информации.

Дальнемагистральные маршруты – то, что особенно ждут путешественники. В расписании остаются Вьетнам, Китай, Шри-Ланка, а также Таиланд – Паттайя и Пхукет. Эти направления доступны в составе турпакетов, и спрос на них традиционно высокий. Сезонные рейсы добавят еще больше вариантов: Махачкала – с 9 мая, Мурманск – с 28 мая. Оба направления будут работать до сентября. Региональные аэропорты тоже в деле. Из Могилева – Москва. Из Бреста и Гомеля – Москва и Петербург.

Летняя чартерная программа – Турция, Тунис, Вьетнам и Египет. «Белавиа» обещает оперативно сообщать о новых направлениях, а также о рейсах в Катар, Иорданию, Бахрейн и Оман – информация будет появляться в соцсетях и на официальном сайте.