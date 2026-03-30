Белорусские таможенники пресекли попытку ввоза на территорию ЕАЭС более 6 кг таблеток с наркотиком

В пункте пропуска «Брест» таможенники пресекли попытку ввоза на территорию ЕАЭС более шести килограммов таблеток с особо опасным наркотиком. 52‑летний гражданин Украины следовал из Польши и пересекал границу по красному коридору – оформлял временный ввоз машины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди личных вещей инспекторы заметили три банки спортивных БАДов. Маркировка выглядела обычной, но содержимое вызвало подозрения. Водитель пояснил, что везет товар по просьбе третьих лиц.
Сергей Парфенов, начальник главного управления организации борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Беларуси:
Проведение исследования показало наличие в данных таблетках особо опасного наркотика – кодеин. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, также процессуальных действиях, было установлено, что данные таблетки следуют в адрес граждан Российской Федерации, которые находятся на территории Крыма. В связи с обстоятельствами, таможенными органами Республики Беларусь были инициированы и в последствии во взаимодействии с коллегами Федеральной таможенной службы проведены оперативно-розыскные мероприятия, в том числе по методу международной контролируемой поставки. В результате данных мероприятий задержаны получатели данных наркотиков. Также установлено, что данные наркотики задержанные лица намеревались нелегально реализовать через сеть аптек.
Брестской таможней возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.