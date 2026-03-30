Белорусские таможенники пресекли попытку ввоза на территорию ЕАЭС более 6 кг таблеток с наркотиком

В пункте пропуска «Брест» таможенники пресекли попытку ввоза на территорию ЕАЭС более шести килограммов таблеток с особо опасным наркотиком. 52‑летний гражданин Украины следовал из Польши и пересекал границу по красному коридору – оформлял временный ввоз машины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди личных вещей инспекторы заметили три банки спортивных БАДов. Маркировка выглядела обычной, но содержимое вызвало подозрения. Водитель пояснил, что везет товар по просьбе третьих лиц.