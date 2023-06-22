Военкор Анастасия Бартенева: они сдаются в плен, говорят, что не хотят воевать за Зеленского

Григорий Азаренок, СТВ: Я задавал вопрос бойцам, ополченцам... Вы детство провели, я так понимаю, с паспортом Украины. Та сторона, они понимают, что они воют не за неньку, не за незалежність, не за мову, а за старого деда-педофила и его извращенца-сына? Они понимают, что лучше сидеть с таким прекрасным котиком, чем умереть за придурочного американского президента?

Анастасия Бартенева, позывной «Бантик», военный корреспондент:

Мне очень часто попадаются видосы, где они сдаются в плен или жалуются на свое командование, говорят, что они не хотят воевать за Зеленского, Зеленского шлют на три буквы. Поэтому я думаю, что какая-то часть понимает, какая-то часть является оппозицией действующей украинской власти. Они считают, что они воюют за какую-то свою незалежність, воюют за свой народ украинский, за свою нацию, которой, по сути, нет. Всех найдем, всех вылечим. Все будет в порядке. Мозги промоем, все на место встанет, если нужно.

Григорий Азаренок:

У вас на фоне написано: мы русские, с нами Бог. Ну а с Богом белорусы. Не планируете когда-нибудь нас посетить? Что думаете про нашу страну, про нашего Президента, какие у вас общие впечатления, мнения?

Анастасия Бартенева:

Батьку я обожаю, он просто крутой. Беларусь я бы очень хотела посетить. И вообще, после окончания войны, когда мы победим, у меня планируется целый тур для начала по всем городам России, потому что у меня сослуживцы со всех уголков России, все зовут в гости. И потом я обязательно заеду в Беларусь. Так как и оттуда очень много парней, которые родились в Беларуси или выросли.

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