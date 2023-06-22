«Настрой, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от нелюдей». Когда закончится война на Донбассе? Мнение
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент, позывной «Бантик» Анастасия Бартенева.
Григорий Азаренок, СТВ:
Растерянность Арестовича, который говорит, что все пошло не по плану, гордонское «даже если мы один метр захватим, мы все равно будем счастливы, это великая потужная перамога, и я тогда буду не гондон, а Гордон, и все будет хорошо» и так далее. А это не попытка информационно нас успокоить, не попытка очередной ципсошной ловушки? Чтобы мы сказали: ура, все нормально, мы их бьем. А они внезапно пойдут клиньями.
Анастасия Бартенева, позывной «Бантик», военный корреспондент:
Нет. Вы думаете, они бы столько людей и техники положили, чтобы сделать ципсошную ловушку? Скорее всего, нет. Я даже уверена, что нет. Просто реально дела у них не задались с самого начала.
Григорий Азаренок:
Это видно в растерянных глазах Гордона штопаного. Я думаю, что все на самом деле будет хорошо. Все задают вопрос: когда это может закончиться? Вот, 2023-й, 2024-й. Вы-то живете в этом с самого детства, вы ребенок войны. Как описать это ощущение, ожидание победы? Как вы считаете, когда это придет?
Анастасия Бартенева:
Ощущение ожидания победы – это такое же ощущение, как ждать воду в Донецке. Нам обещали еще в прошлом месяце каждый день давать, но что-то все никак. То же самое у нас с победой. Все это затягивается. И понятно, что это просто планы Америки, чтобы это все затянулось, чтобы как можно сильнее уничтожить нашу экономику, инфраструктуру. Посмотреть на тот же Йемен, ту же Сирию. Везде, где Америка всовывала свои грязные, кровавые руки, конфликты затягиваются. Не было такого, чтобы как Вторая мировая: четыре года, и все, война закончилась, мы восстанавливаемся. Нет. Это очередной затяжной конфликт.
Но слава богу, сейчас в рядах армии, причем начиная с самых низов, люди уже это понимают, интересуются политикой, историями других локальных конфликтов. Как бы в этой ситуации себя ни вело наше правительство, правительство США, правительство Украины, простые русские парни, ребята будут бороться до последнего, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Уже насмотрелись на страдания мирных людей, насмотрелись на разрушенные города. Все, хватит. Сейчас у всех настрой, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от этих нелюдей и все поскорее закончилось.
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