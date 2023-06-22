«Настрой, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от нелюдей». Когда закончится война на Донбассе? Мнение

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент, позывной «Бантик» Анастасия Бартенева. Григорий Азаренок, СТВ:

Растерянность Арестовича, который говорит, что все пошло не по плану, гордонское «даже если мы один метр захватим, мы все равно будем счастливы, это великая потужная перамога, и я тогда буду не гондон, а Гордон, и все будет хорошо» и так далее. А это не попытка информационно нас успокоить, не попытка очередной ципсошной ловушки? Чтобы мы сказали: ура, все нормально, мы их бьем. А они внезапно пойдут клиньями.

Анастасия Бартенева, позывной «Бантик», военный корреспондент:

Нет. Вы думаете, они бы столько людей и техники положили, чтобы сделать ципсошную ловушку? Скорее всего, нет. Я даже уверена, что нет. Просто реально дела у них не задались с самого начала. Григорий Азаренок:

Это видно в растерянных глазах Гордона штопаного. Я думаю, что все на самом деле будет хорошо. Все задают вопрос: когда это может закончиться? Вот, 2023-й, 2024-й. Вы-то живете в этом с самого детства, вы ребенок войны. Как описать это ощущение, ожидание победы? Как вы считаете, когда это придет?