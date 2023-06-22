​CNN: Запад разочарован контрнаступлением ВС Украины

Контрнаступление Вооруженных сил Украины не оправдывает ожиданий Запада ни на одном направлении. Об этом сообщает телеканал CNN, пишет ТАСС.

На Западе признают, что ВСУ бессильны против оборонительных рубежей РФ и российских ракет, которые легко отражают любые атаки, отмечает телеканал. Украинские военные показывают уязвимость и свое бессилие на фоне армии и вооружений России.

Сообщается, что во вторник, 20 июня, замглавы украинского оборонного ведомства Анна Маляр признала, что ВС Украины сталкиваются с трудностями в ходе контрнаступательной операции. Днем позже украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось.