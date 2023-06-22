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​CNN: Запад разочарован контрнаступлением ВС Украины

22 июня 2023 15:47
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины не оправдывает ожиданий Запада ни на одном направлении. Об этом сообщает телеканал CNN, пишет ТАСС.

На Западе признают, что ВСУ бессильны против оборонительных рубежей РФ и российских ракет, которые легко отражают любые атаки, отмечает телеканал. Украинские военные показывают уязвимость и свое бессилие на фоне армии и вооружений России.

Сообщается, что во вторник, 20 июня, замглавы украинского оборонного ведомства Анна Маляр признала, что ВС Украины сталкиваются с трудностями в ходе контрнаступательной операции. Днем позже украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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