Как на самом деле проходит контрнаступление? Рассказала военный корреспондент Анастасия Бартенева
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент, позывной «Бантик» Анастасия Бартенева.
Григорий Азаренок, СТВ:
Какая сейчас обстановка? Обстрелы, прилеты и все остальное.
Анастасия Бартенева, позывной «Бантик», военный корреспондент:
В Донецке всегда неспокойно, я живу на окраине, мне до Авдеевки километров 10, так что можно считать, что этот район – третья линия обороны. Все время неспокойно. То наши работают, то прилетают. По фронтам то же самое. Контрнаступление идет, очень много работы для военкора: то там, то там какие-то прорывы. Очень все неспокойно, но мне очень интересно, очень все нравится, особенно когда смотрю на победу наших парней.
Григорий Азаренок:
Победы наших парней всегда нас радуют, это просто замечательно. Что думаете о контрнаступе, о его перспективах? Если Зеленский признал, что что-то у них идет не по плану, то значит, что у них полный шлак, потому что нужно умножать раз на 10. Какое ваше мнение? Тем более мы совсем недавно вернулись, общались с бойцами. У них полная уверенность, что враг будет разбит, они говорят: мы ждем, чтобы вступить в бой. Какое ваше мнение?
Анастасия Бартенева:
Реально ждем, потому что, извините за мою циничность, чем больше отрядов штурмовых идут в контрнаступление, тем больше мы здесь всех положим, и у них такими темпами просто люди закончатся. Контрнаступление они полностью проиграли, это видно уже сейчас. Их уничтоженные «Леопарды» стоят посреди улиц Донецка (на окраинах), их уже оттуда привозят сюда, чтобы люди полюбовались, посмотрели. Это о многом говорит. Я не знаю, сколько прошло с начала контрнаступления, которого мы так боялись, и вот оно уже в полном расцвете сил. Что-то как-то у них особо ничего не складывается особо. И ребята, с которыми я общаюсь, из Запорожского направления, которое тоже очень горячее, тоже очень переживали, особенно на волне, поднятой Пригожиным, что якобы там нет снарядов, все плохо. Они посмотрели на этих несчастных хохлов, которые сюда прут, – у них уже не то что нет снарядов, у них уже нет веры в глазах, что они выживут. И все. Они их размотали, успокоились, теперь ждут, чтобы размотать еще большее количество людей.
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