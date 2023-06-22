Как на самом деле проходит контрнаступление? Рассказала военный корреспондент Анастасия Бартенева

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент, позывной «Бантик» Анастасия Бартенева. Григорий Азаренок, СТВ:

Какая сейчас обстановка? Обстрелы, прилеты и все остальное.

Анастасия Бартенева, позывной «Бантик», военный корреспондент:

В Донецке всегда неспокойно, я живу на окраине, мне до Авдеевки километров 10, так что можно считать, что этот район – третья линия обороны. Все время неспокойно. То наши работают, то прилетают. По фронтам то же самое. Контрнаступление идет, очень много работы для военкора: то там, то там какие-то прорывы. Очень все неспокойно, но мне очень интересно, очень все нравится, особенно когда смотрю на победу наших парней. Григорий Азаренок:

Победы наших парней всегда нас радуют, это просто замечательно. Что думаете о контрнаступе, о его перспективах? Если Зеленский признал, что что-то у них идет не по плану, то значит, что у них полный шлак, потому что нужно умножать раз на 10. Какое ваше мнение? Тем более мы совсем недавно вернулись, общались с бойцами. У них полная уверенность, что враг будет разбит, они говорят: мы ждем, чтобы вступить в бой. Какое ваше мнение?