Ветер перемен. Станет ли БРИКС альтернативой «Большой семёрке»?

Важные шаги для всей мировой экономики и построения многополярного мира. Йоханнесбург в эти дни стал центром мировой политики. В столице ЮАР проходит 15-й саммит БРИКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вашингтон не оставил без внимания саммит стран с развивающимися экономиками. С управленческих вершин Капитолийского холма в БРИКС увидели разнообразную группу стран, у которых есть разногласия по важнейшим вопросам в Индо-Тихоокеанском регионе. Но для этого площадки и создаются. Для поиска обоюдовыгодных решений.

Анил Тригунаят, президент индийской международной торгово-промышленной палаты, секретарь Ассоциации индийских дипломатов:

ВВП этих стран составляет около 30 % от общемирового, но объем торговли между ними значительно ниже – 16-17 % глобального показателя. В то же время из-за изменения мирового порядка мы находимся в условиях геополитических противоречий, распространения незападных взглядов, которые, как правило, пропагандируют или поддерживают страны БРИКС. Именно это привлекает другие страны. Пока мировая интеграционная площадка не позиционирует себя носителем новой глобальной идеологии. Но идеологию определяют ценности. А ценности, они на поверхности. С уважением друг к другу. Отношения строятся на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки:

БРИКС – это не только и не столько бизнес-форум. Это площадка, где можно договариваться об общих правилах. Сейчас все говорят о правилах. А когда мы говорим о правилах, они формируются на основании ценностей. Гигин о БРИКС: «Возникает альтернативный центр глобалистскому миру»

Альтернатива «Большой семерке», глобальной коалиции или, может, даже ООН. В конце июня глава государства, принимая с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова, заметил, что на крупнейшей трибуне международного сообщества тон мировой повестке пытаются задавать функционеры и чиновники нью-йоркской штаб-квартиры. Лукашенко: Беларусь не может спокойно смотреть на происходящее в ООН.

Теперь страны глобального мира смело говорят о создании новой архитектуры мироустройства. Без указок из Белого дома или Букингемского дворца. Все больше политиков на площадках ШОС или БРИКС подражают честной и открытой риторике Президента Беларуси. Это как снова и снова брутально отвечать на угрозы. Вот как на этих кадрах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все попытки задушить нас делают только сильнее и воодушевляют других. Потому что на белорусов, россиян, которые снова ведут борьбу с этим мировым злом, смотрят миллиарды людей. Китай, Индия, страны Латинской Америки, Африки, арабские государства. От американской удавки устали все!