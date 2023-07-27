Лукашенко: Беларусь не может спокойно смотреть на происходящее в ООН

Новости Беларуси. Рабочий день главы государства продолжился встречей с постоянным представителем Беларуси в ООН Валентином Рыбаковым. Как страна-основательница Беларусь не может спокойно смотреть на происходящее в Организации, отметил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка Организации является единственной крупнейшей трибуной для всего мирового сообщества. Но во внешней политике сложилась порочная практика, тон мировой повестке пытаются задавать функционеры и чиновники нью-йоркской штаб-квартиры. Резонные посылы нашего Президента: ООН – это точно не инструмент легитимизации интересов определенных государств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Организация Объединенных Наций. Что это такое на сегодняшний день? Каковы перспективы вообще этой организации с вашей точки зрения? Ну, и нам что делать в ней? Естественно, мы как одна из стран-основательниц этой организации не можем вот так спокойно смотреть на то, что происходит там. Я смотрю, и мы обсуждали этот вопрос с Президентом России, Секретариат ООН (это рабочий орган), они уже начали работать с точки зрения каких-то предпочтений одному, двум государствам, или Западу-Востоку. То есть как-то эта организация превращается в такую организацию «Чего изволите?». От крупных государств больше зависит. Это ненормально.

Беларусь стояла у истоков создания ООН. И с первых дней занимает активную позицию. Белорусская дипломатия ярко проявила себя в годы независимости. Одна из самых известных инициатив официального Минска – борьба с торговлей людьми. Идея, озвученная нашим Президентом на саммите в 2005 году, была единогласна поддержана Генеральной Ассамблеей ООН.

Среди предложений официального Минска – поддержка традиционных семейных ценностей, сотрудничество в преодолении долгосрочных последствий Чернобыльской катастрофы. Также Беларусь выступила за разработку стратегии ООН для стран со средним уровнем доходов. Наша страна и дальше будет активно продвигать подобные инициативы.