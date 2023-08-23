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Бывший агент ЦРУ рассказал, что будет с Зеленским

23 августа 2023 15:15
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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что президент Украины Владимир Зеленский будет смещен или убит, так как не настроен на мирное урегулирование с Россией, сообщает в РИА Новости.

По его предположению, наиболее вероятным вариантом развития событий является государственный переворот и потеря Зеленским власти. В качестве второго возможного варианта называется его убийство. Кроме того, сообщается, что из-за действий властей Украина испытывает демографическую и гуманитарную катастрофу. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщал, что никаких переговоров с Москвой быть не может. В Кремле отметили, что для мирного решения вопроса нет оснований, а абсолютный приоритет для Москвы – достижение целей спецоперации военным путем.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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