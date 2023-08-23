Гигин о БРИКС: «Возникает альтернативный центр глобалистскому миру»

Важные шаги для всей мировой экономики и построения многополярного мира. Йоханнесбург в эти дни стал центром мировой политики. В столице ЮАР проходит 15-й саммит БРИКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В южноафриканском Йоханнесбурге сегодня ветрено. К перемене геополитического климата – шутят в кулуарах. А если серьезно, то тучи действительно сгустились над теперешним мироустройством. Мировой гегемон не хочет менять свою глобальную риторику. Глобальный мир требует вместо монолога диалог. Одна из площадок бифуркации – БРИКС.

Дипанкар Сенгупта, профессор экономики университета Джамму (Индия):

В качестве механизма содействия международной торговле между странами глобального юга БРИКС, будучи компактным объединением, сохраняет связанность и имеет глобальное значение. Следовательно, у многих стран, особенно с формирующейся экономикой, есть стимул присоединиться к БРИКС.

ЮАР – самая экономически развитая и самая национальная и расово терпимая страна Африки. Маяк континента. И в эти дни саммита здесь звучат оправданные упреки в адрес неоколониализма. Но БРИКС – это не только борьба за права глобального юга. Отнюдь. Это попытка уничтожить апартеид в глобальном смысле слова.

Олег Романов, председатель партии «Белая Русь»:

БРИКС становится действительно реальным субъектом мировой политики. В значительной мере БРИКС будет выстраивать новую геоструктуру мира, будет формировать новый порядок. Очень важно, что по вполне уверенным шагам развития БРИКС это будет не порядок доминирования гегемонов, которые хотят подавлять остальные страны, а это будет союз равноправных держав, которые ведут переговоры, договариваются и учитывают интересы друг друга.

Цель БРИКС – не память исторических обид. Скорее, создание будущей геополитической альтернативы. Интеграция пяти государств (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) – это более четверти мировой поверхности суши и боле 40 % населения Земли. А четыре из пяти членов входят в десятку крупнейших государств мира по численности населения, по площади и ВВП. Теперь около 40 стран проявили заинтересованность в присоединении к БРИКС. 23 из них официально подали заявки на вступление в блок. В фарватере БРИКС и Беларусь. Ветер перемен. Станет ли БРИКС альтернативой «Большой семерке»?

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки:

Самое главное – возникает альтернативный центр этому глобалистскому миру, который формировался последние три десятка лет. Это принципиально. Сейчас в мире далеко не все определяется размером территории или населением. Определяется положением страны стратегическим, позицией государственных деятелей. И в этом плане у Беларуси очень выигрышные моменты. В приоритете экономика. На этом саммите в унисон звучат призывы к дедолларизации и созданию альтернативного денежно-кредитного института. По принципам мира западного капитала. Не иначе вызов финансовой гегемонии.