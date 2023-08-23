Сергей Алейник: Беларусь рассчитывает на скорейший приём в БРИКС

Новости Беларуси. Важные шаги для всей мировой экономики и построения многополярного мира. Йоханнесбург в эти дни стал центром мировой политики. В столице ЮАР проходит 15-й саммит БРИКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Важные шаги для всей мировой экономики и построения многополярного мира. Йоханнесбург в эти дни стал центром мировой политики. В столице ЮАР проходит 15-й саммит БРИКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта международная интеграционная площадка становится альтернативой устоявшейся гегемонии. «Союз пяти», или, как его еще называют эксперты, равных возможностей, заинтересовал порядка 40 государств. Впору говорить о глобальной интеграции. И сегодня страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения объединения. Это одно из важнейших решений основного дня саммита.
Новые точки роста и активизация сотрудничества. Глава МИД Беларуси провел ряд встреч на саммите БРИКС.
Беларусь также рассчитывает на членство в объединении. По поручению главы государства наша делегация принимает участие в мероприятиях в Йоханнесбурге. Ее возглавляет министр иностранных дел. И вот как прокомментировал результаты сегодняшней работы Сергей Алейник.
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
В принципиальном плане все лидеры стран – членов БРИКС высказали политическую поддержку расширению членского состава этой организации. Сегодня те страны, которые подали заявки, включая Беларусь, рассчитывают получить подтверждение на скорейший прием в членство этой организации. Расширение членского состава БРИКС позволит существенно нарастить потенциал этой организации. Сегодня мы провели ряд двусторонних встреч, встретились с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Экваториальной Гвинеи, с министром международного и экономического сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов, Анголы, с президентом Эритреи. Все встречи прошли в очень конструктивной дружеской атмосфере. Обсуждены конкретные вопросы расширения двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической сферах, акцент сделан на развитие взаимодействия в области сельского хозяйства и решение вопросов продовольственной безопасности в этих странах.