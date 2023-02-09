В Турции продолжает увеличиваться количество жертв. Съёмочная группа СТВ выехала к месту трагедии

Новости Турции. В Турции печальная статистика обновляется буквально каждые полчаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число погибших в стране в результате землетрясения уже превысило 12 тысяч. Более 50 тысяч человек пострадали. На четвертый день шансов спасти людей из-под завалов остается все меньше. Поэтому спасательные операции не прекращаются ни на минуту.

Константин Герцев, корреспондент: Первая наша остановка по пути на юго-восток Турции – международный аэропорт Стамбул. Сегодня это, пожалуй, главная кровеносная артерия страны, практически каждые 20 минут здесь совершают посадку регулярные и чартерные рейсы с желающими помочь в устранении последствий ужасающего землетрясения.

Причем это как и обычные волонтеры, так и опытные спасательные отряды. Белорусские специалисты прибыли собственным бортом сразу на юго-восток Турции и сейчас работают в самом пострадавшем городе Газиантеп. Мы же стали свидетелями прибытия поисковой кинологической службы из Испании. Порядка 30 четвероногих ищеек готовы приступить к выполнению своих задач. Из личной беседы нам стало известно, что их уже ожидают в Хатае.

Константин Герцев:

В Хатае до сих пор, а это уже спустя более 70 часов, среди развалин находят живых людей. Вчера город посетил лично президент Турции. Эрдоган заверил, страна справится со всеми вызовами, для этого есть все необходимые ресурсы. Уже сейчас работают более 105 тысяч специалистов, задействовано порядка 7 000 единиц техники. Это правда, вся Турция поднялась на призыв о помощи, особенно это чувствуется в аэропортах Стамбула. Люди часами дожидаются билетов на рейсы в зоны бедствия. Местные авиакомпании пошли навстречу: запустили бесплатные волонтерские самолеты, между тем увеличили посадочные места на регулярных рейсах. Да, здесь теперь летают еще и стоя. И, скажу вам откровенно, даже при таких условиях улететь куда-то практически нереально. В последний момент рейс могут попросту отменить, поскольку толчки не прекращаются, конечно, не такие мощные как в понедельник-вторник (6-7 февраля), но все же на уровне 4-5 баллов. Волонтерский рейс уже ждет нас, следующая точка – город Адана.

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