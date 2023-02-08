Белорусских спасателей в Турцию доставляют военные лётчики

В Турцию утром 8 февраля вылетели белорусские спасатели. По поручению Президента Беларуси они окажут помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусских спасателей в Турцию доставляют военные летчики. Командировка отряда «ЗУБР» рассчитана на 12 дней. Решение о дальнейшем нахождении белорусов в зоне ЧС будет приниматься в зависимости от ситуации.

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