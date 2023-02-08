Прямой эфир

Белорусских спасателей в Турцию доставляют военные лётчики

08 февраля 2023 11:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Турцию утром 8 февраля вылетели белорусские спасатели. По поручению Президента Беларуси они окажут помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусских спасателей в Турцию доставляют военные лётчики-1

Белорусских спасателей в Турцию доставляют военные летчики. Командировка отряда «ЗУБР» рассчитана на 12 дней. Решение о дальнейшем нахождении белорусов в зоне ЧС будет приниматься в зависимости от ситуации.

Подробности читайте здесь:

Вадим Синявский: наш отряд в Турции успешно выполнит поставленную задачу, он подготовлен, экипирован

Андрей Лукьянович: Вооруженные Силы своевременно, оперативно и профессионально готовы помочь турецкому народу

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 8000 человек

Белорусских спасателей в Турцию доставляют военные лётчики-4

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Землетрясение # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Проснулась оттого, что трясло всю комнату». Журналистка СТВ оказалась в Турции во время землетрясения
08 февраля 2023 11:00

«Проснулась оттого, что трясло всю комнату». Журналистка СТВ оказалась в Турции во время землетрясения

В Минске появится 18 новых зон отдыха
08 февраля 2023 09:45

В Минске появится 18 новых зон отдыха

В Гомельском медуниверситете прошёл первый форум молодых учёных
08 февраля 2023 09:31

В Гомельском медуниверситете прошёл первый форум молодых учёных