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«Нас объединила большая беда, сейчас совсем не до политики». Испанские кинологи прибыли в Турцию

09 февраля 2023 06:53
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Новости Турции. В Турции печальная статистика обновляется буквально каждые полчаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число погибших в стране в результате землетрясения уже превысило 12 тысяч. Более 50 тысяч человек пострадали. На четвертый день шансов спасти людей из-под завалов остается все меньше. Поэтому спасательные операции не прекращаются ни на минуту.  

В Турцию уже прибыл наш спецотряд МЧС. К месту трагедии отправилась и съемочная группа СТВ. С нами на связь выходит Константин Герцев.  

«Нас объединила большая беда, сейчас совсем не до политики». Испанские кинологи прибыли в Турцию-1

Константин Герцев, корреспондент:  
Первая наша остановка по пути на юго-восток Турции – международный аэропорт Стамбул. Мы же стали свидетелями прибытия поисковой кинологической службы из Испании. Порядка 30 четвероногих ищеек готовы приступить к выполнению своих задач. Из личной беседы нам стало известно, что их уже ожидают в Хатае.    

В Турции продолжает увеличиваться количество жертв. Съемочная группа СТВ выехала к месту трагедии.

«Нас объединила большая беда, сейчас совсем не до политики». Испанские кинологи прибыли в Турцию-4

Хелена Корреаз, спасатель-кинолог (Испания):  
Это ужасно, с этим нельзя смириться. У нашего отряда большой опыт поиска людей, поэтому нам не терпится уже приступить к работе. Впереди непростая дорога, но она того стоит, мы должны помочь Турции, весь мир должен это сделать. Мы встретили в аэропорту коллег из других стран, в том числе из России, всех нас объединила большая беда, поэтому сейчас совсем не до политики. На кону тысячи человеческих жизней.  

«Нас объединила большая беда, сейчас совсем не до политики». Испанские кинологи прибыли в Турцию-7

«Нас объединила большая беда, сейчас совсем не до политики». Испанские кинологи прибыли в Турцию-9

«Нас объединила большая беда, сейчас совсем не до политики». Испанские кинологи прибыли в Турцию-11

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# Землетрясение в Турции # Константин Герцев # Хелена Корреаз # Фотофакт

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