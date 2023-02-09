«Нас объединила большая беда, сейчас совсем не до политики». Испанские кинологи прибыли в Турцию

Новости Турции. В Турции печальная статистика обновляется буквально каждые полчаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число погибших в стране в результате землетрясения уже превысило 12 тысяч. Более 50 тысяч человек пострадали. На четвертый день шансов спасти людей из-под завалов остается все меньше. Поэтому спасательные операции не прекращаются ни на минуту. В Турцию уже прибыл наш спецотряд МЧС. К месту трагедии отправилась и съемочная группа СТВ. С нами на связь выходит Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

Первая наша остановка по пути на юго-восток Турции – международный аэропорт Стамбул. Мы же стали свидетелями прибытия поисковой кинологической службы из Испании. Порядка 30 четвероногих ищеек готовы приступить к выполнению своих задач. Из личной беседы нам стало известно, что их уже ожидают в Хатае. В Турции продолжает увеличиваться количество жертв. Съемочная группа СТВ выехала к месту трагедии.