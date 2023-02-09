«Нас объединила большая беда, сейчас совсем не до политики». Испанские кинологи прибыли в Турцию

Новости Турции. В Турции печальная статистика обновляется буквально каждые полчаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число погибших в стране в результате землетрясения уже превысило 12 тысяч. Более 50 тысяч человек пострадали. На четвертый день шансов спасти людей из-под завалов остается все меньше. Поэтому спасательные операции не прекращаются ни на минуту.
В Турцию уже прибыл наш спецотряд МЧС. К месту трагедии отправилась и съемочная группа СТВ. С нами на связь выходит Константин Герцев.
Константин Герцев, корреспондент:
Первая наша остановка по пути на юго-восток Турции – международный аэропорт Стамбул. Мы же стали свидетелями прибытия поисковой кинологической службы из Испании. Порядка 30 четвероногих ищеек готовы приступить к выполнению своих задач. Из личной беседы нам стало известно, что их уже ожидают в Хатае.
В Турции продолжает увеличиваться количество жертв. Съемочная группа СТВ выехала к месту трагедии.
Хелена Корреаз, спасатель-кинолог (Испания):
Это ужасно, с этим нельзя смириться. У нашего отряда большой опыт поиска людей, поэтому нам не терпится уже приступить к работе. Впереди непростая дорога, но она того стоит, мы должны помочь Турции, весь мир должен это сделать. Мы встретили в аэропорту коллег из других стран, в том числе из России, всех нас объединила большая беда, поэтому сейчас совсем не до политики. На кону тысячи человеческих жизней.