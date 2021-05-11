Прямой эфир

Президент Татарстана о стрельбе в школе Казани: «Мы потеряли 9 человек. Врачи делают всё, чтобы сохранить жизни наших детей»

11 мая 2021 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Режим контртеррористической операции введен в Казани после массового убийства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Террорист арестован. Ему 19 лет». Президент Татарстана о стрельбе в школе, при которой погибли не менее восьми человек

Президент Татарстана о стрельбе в школе Казани: «Мы потеряли 9 человек. Врачи делают всё, чтобы сохранить жизни наших детей»-1

Утром 11 мая вооруженный мужчина устроил стрельбу в школе. Согласно последним данным, жертвами атаки стали девять человек – погибли семеро детей, учительница и одна из сотрудниц, еще 21 человек госпитализирован.

Президент Татарстана о стрельбе в школе Казани: «Мы потеряли 9 человек. Врачи делают всё, чтобы сохранить жизни наших детей»-4

Рустам Минниханов, президент Татарстана:
Мы потеряли девять человек. 18 детей находятся в детской клинической больнице. К сожалению, есть и с огнестрельными ранениями, есть с переломами, ушибами. Врачи делают все, чтобы сохранить жизни наших детей.

Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Казани

Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве. Задержанному проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Президент Татарстана о стрельбе в школе Казани: «Мы потеряли 9 человек. Врачи делают всё, чтобы сохранить жизни наших детей»-7

12 мая в Татарстане объявлено днем траура. Во всех школах проведут проверки, занятия будут отменены.

# Стрельба # Рустам Минниханов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Казани
11 мая 2021 13:16

Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Казани

В Индии за весь период пандемии коронавирусом заразились более 21 млн человек, свыше 230 тысяч умерли
11 мая 2021 12:41

В Индии за весь период пандемии коронавирусом заразились более 21 млн человек, свыше 230 тысяч умерли

Работать предстоит в сложных условиях. МЧС Беларуси поможет Турции в тушении лесных пожаров
11 мая 2021 12:37

Работать предстоит в сложных условиях. МЧС Беларуси поможет Турции в тушении лесных пожаров