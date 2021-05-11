Президент Татарстана о стрельбе в школе Казани: «Мы потеряли 9 человек. Врачи делают всё, чтобы сохранить жизни наших детей»

Новости России. Режим контртеррористической операции введен в Казани после массового убийства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром 11 мая вооруженный мужчина устроил стрельбу в школе. Согласно последним данным, жертвами атаки стали девять человек – погибли семеро детей, учительница и одна из сотрудниц, еще 21 человек госпитализирован.

Рустам Минниханов, президент Татарстана:

Мы потеряли девять человек. 18 детей находятся в детской клинической больнице. К сожалению, есть и с огнестрельными ранениями, есть с переломами, ушибами. Врачи делают все, чтобы сохранить жизни наших детей.

Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Казани

Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве. Задержанному проведут психолого-психиатрическую экспертизу.