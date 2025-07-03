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В Могилёве программу празднования Дня Независимости открыл митинг на «Буйничском поле»

03 июля 2025 08:16
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В Могилеве программу празднования Дня Независимости открыл митинг на «Буйничском поле». В мемориальном комплексе собрались сотни людей – представители власти, общественных объединений, ветераны, молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С места события передает наш корреспондент Юлия Мычка. 

В Могилёве программу празднования Дня Независимости открыл митинг на «Буйничском поле»-2

Юлия Мычка, корреспондент:
Мы находимся у священного места, где в июле 1941 года решалась судьба не только Могилева, но и всей Беларуси. Сегодня, в День Независимости, когда мы вспоминаем героев, чья стойкость стала символом несокрушимости нашего народа, после падения Брестской крепости именно здесь, у деревни Буйничи, советские войска создали первый непреодолимый заслон на пути фашистов.

В Могилёве программу празднования Дня Независимости открыл митинг на «Буйничском поле»-4

Немецкое командование планировало за сутки взять Могилев и открыть прямой путь на Смоленск и Москву. Но встретило 23 дня яростного сопротивления! Сейчас здесь проходит митинг-реквием. У мемориала замерли флаги, уже прозвучала минута молчания, а его подножие утопает в цветах. Белорусы из разных уголков страны целыми поколениями приезжают сюда, чтобы доказать: «Буйничское поле» – это не просто место былых сражений, это вечный дозор Беларуси!

В Могилёве программу празднования Дня Независимости открыл митинг на «Буйничском поле»-6

День Независимости для нас – это второй День Победы. День Победы именно Беларуси. Мой прадедушка воевал, прошел всю войну от начала до конца, с 1941 по 1946 год. Двоюродный дедушка, Петр Миронович Машеров, он тоже был партизаном.

В Могилёве программу празднования Дня Независимости открыл митинг на «Буйничском поле»-8

3 Июля является светлым и таким праздником патриотическим, благодаря которому мы в настоящее время живем в мирной, светлой, чистой и очень дружной стране. Наши деды и прадеды в свое время совершили подвиг и дали нам надежду на дальнейшее светлое будущее. Мы потомки победителей, и мы будем всегда чтить подвиг наших дедов и прадедов.

В Могилёве программу празднования Дня Независимости открыл митинг на «Буйничском поле»-10

Мы пришли сегодня в этот знаменательный для Беларуси праздник – 3 июля. На это знаковое место, где происходили значительные такие для нашей территории бои, много потерь было. Чтобы дети нашего поколения, подрастающие, знали, что не допускать, чтобы они жили в мире, в дружбе.

Комплекс «Буйничское поле» прирастает новыми объектами. 10 лет назад здесь появилась Аллея Памяти и Славы, чуть позже была построена церковь. А уже завтра распахнет свои двери возведенный с нуля Музей Славы Могилевской области.

# Великая Отечественная война # День Независимости

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