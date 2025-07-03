Лукашенко: враг сполна ощутил силу народного гнева республики-партизанки

В День Независимости, 3 июля, Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил венок к Кургану Славы и выступил перед гражданами. Он отметил, что память о Победе – это символ силы и достоинства народа. Об этом информирует пресс-служба лидера белорусского государства.

«В мирной благополучной стране, нашей Беларуси, нам трудно сегодня представить, что чувствовали люди тогда в разоренных врагом городах и селах, каждый день сталкиваясь лицом к лицу со смертью. Но они не стали на колени. Они сражались, выжили и победили. Враг, пришедший на нашу землю, тогда сполна ощутил силу народного гнева республики-партизанки. Земля горела под ногами оккупантов», – подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что именно на белорусской земле началось массовое уничтожение нацистами советского населения, назвав это геноцидом.

«Мы должны помнить: истребление советского народа в годы Великой Отечественной войны (треть или четверть фашисты планировали оставить на этой территории) началось здесь, с Беларуси. Именно здесь началось истребление тех, кто жил в Советском Союзе. И мы сегодня прямо называем это геноцидом белорусского народа», – сказал Лукашенко.

Он отметил вклад воинов Красной армии, партизан и подпольщиков, которые отдали свои жизни за свободу Родины.

Лукашенко также напомнил о значении операции «Багратион» и освобождении Минска в 1944 году, отметив, что монументы Победы – это живая история белорусского народа.

Церемония завершилась минутой молчания. В мероприятии приняли участие высокопоставленные чиновники, ветераны, представители общественных объединений и молодежных организаций.