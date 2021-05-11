Дети выпрыгивали из окон третьего этажа. Хронология трагических событий в казанской школе
Новости России. Режим контртеррористической операции введен в Казани после массового убийства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром 11 мая вооруженный мужчина устроил стрельбу в школе. Согласно последним данным, жертвами атаки стали девять человек – погибли семеро детей, учительница и одна из сотрудниц, еще 21 человек в больнице.
Стрелок провел в школе всего 8 минут. А после сдался. Смертей могло быть намного больше. В школьной раздевалке нападавший установил самодельное взрывное устройство. Но в момент детонации рядом никого не оказалось.
Взрыв, стрельба, звук сирен и паника. Родители пытаются найти своих детей. Раненые дети плачут от боли. Обычный учебный день в казанской гимназии обернулся трагедией.
Вот кадры, как 19-летний парень с оружием в руках спокойно идет по улице и машет прохожим. Вскоре после этого он зайдет в школу через главный вход, ранит двух сотрудников, устроит взрыв и начнет кровавую расправу.
Учитель из Казани рассказал о том, что происходило в классе во время стрельбы (читайте далее).
Дети, с кем не оказалось рядом взрослых, в панике и c единственным желанием спастись выпрыгивали из окон третьего этажа.
Девять погибших и более 20 пострадавших. Шесть человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое – в крайне тяжелом. Многие получили травмы в результате падения с высоты.
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Злоумышленник провел в школе около восьми минут, после чего самостоятельно вышел из здания с поднятыми руками. Выяснилось, что он выпускник этой же гимназии, а незадолго до трагедии был отчислен из местного колледжа из-за неуспеваемости. В учебном заведении его охарактеризовали как тихого и неконфликтного студента. В полиции полагают, что атака могла быть совершена на почве мести и ненависти. Задержанному проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Эмоциональное состояние нападавшего действительно вызывает много вопросов.
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Незадолго до атаки стрелок завел Telegram-канал, где открыто заявил, что убьет «огромное количество биомусора», после чего застрелится сам.
Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Во всех школах проведут проверки, занятия 12 мая будут отменены. Недалеко от места трагического происшествия образовался своеобразный мемориал. Шокированные произошедшим жители со слезами на глазах несут цветы, свечи и мягкие игрушки. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.