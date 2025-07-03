«Сердечно поздравляю». Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Днем Независимости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Беларуси Александра Лукашенко и граждан с Днем Независимости, подчеркнув мужество и стойкость белорусского народа в годы войны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт Московской патриархии.

«Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Александр Григорьевич! Сердечно поздравляю вас и всех жителей Республики Беларусь с Днем независимости страны», – говорится в поздравлении.

Он выразил признательность за внимание главы государства к нуждам православных верующих и поддержку деятельности Белорусской православной церкви, реализующей значимые социальные и просветительские проекты.

В завершение патриарх пожелал президенту сил, а народу Беларуси – мира и благополучия.