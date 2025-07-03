Свыше 600 ребят со всей Беларуси приняли участие в соревнованиях по лыжероллерному спорту

Символично, старт празднованию Дня Независимости в столице дало подрастающее поколение. С первыми лучами солнца рядом с «Чижовка-Ареной» начались десятые соревнования по лыжероллерному спорту среди детей «Радость рассвета», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К состязаниям присоединились свыше 600 мальчиков и девочек со всей Беларуси со своими тренерами, родными и близкими. Им предстояло преодолеть одну из трех дистанций разной протяженностью. Среди участников как профессиональные спортсмены, ставящие цель в будущем прославить нашу страну, так и просто приверженцы здорового образа жизни.

Лев Кагалевский, учащийся Новополоцкой средней школы № 1: На роллерах я уже катаюсь 4 года. Тут я уже участвую на «Радости рассвета» второй раз. Успехов я достиг много. Первых, вторых местах, третьих. Ходить мне очень нравится. Я сам решил сюда ходить.

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Очень важно, чтобы мы прививали любовь к спорту, к физической культуре. Лыжным гонкам. Вчера и позавчера открылись два объекта. Лыжероллерная трасса в Гомельской области в городе Светлогорск и лыжероллерная трасса в городе Борисове Минской области. Прекрасные объекты, которые для общего пользования как для детей, так и для взрослых.

Отметим, в Беларуси постоянно появляются новые объекты спортивной инфраструктуры. Например, сейчас в столице идет проектирование лыжероллерной трассы протяженностью 2,5 километра в микрорайоне Медвежино.