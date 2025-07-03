В День Независимости в Гомеле прошло торжественное шествие по главной улице города

В Гомеле День Независимости начался с торжественного шествия по главной улице города. Тысячи людей – ветераны, представители власти, трудовые и творческие коллективы – собрались вместе, чтобы отметить главный праздник белорусской государственности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В яркой колонне следуют представители всех профессий: аграрии, строители, врачи, учителя. Те, кто своим созидательным трудом каждый день вносит вклад в развитие Беларуси.

Виктор Болобан, заслуженный работник сельского хозяйства:

Всю жизнь проработал в сельском хозяйстве. Деревни ухоженные, обкошенные. Хорошо жить и радоваться. Строится жилье, рождаются дети. Я очень рад за Беларусь в целом.

Евгений Приходько, мастер спорта, тренер-преподаватель Гомельской СДЮШОР № 6 по гребле на байдарках и каноэ:

Очень приятно, когда спортсмены поднимаются на пьедестал международных соревнований и поднимают наш флаг, нашей страны. Это большая гордость за страну, за спортсменов, за себя.

Виктор Кириенко, доктор социологических наук, профессор:

Что может быть еще лучше у человека, свободного человека, который живет в свободной, сильной, могучей и умной стране, которая знает себе цену и цену, которую знает уже во всем мире. Я не буду преувеличивать, если скажу, что сегодня, когда говорят «белорус» либо «Сделано в Беларуси», это уже само по себе определение на все: и качество, и наукоемкость, и социальность.