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«Я из Казани, она из Тулы». Что говорят гости фестивального Витебска?

18 июля 2021 13:01
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Новости Беларуси. Атмосфера «Славянского базара» царит и на улицах Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Я из Казани, она из Тулы». Что говорят гости фестивального Витебска?-1

– Как вам праздник?
– Очень классно.
– А как вам песни?
– Прекрасные песни, прекрасное настроение.
– Готовы танцевать?
– Конечно!

«Я из Казани, она из Тулы». Что говорят гости фестивального Витебска?-4

Отлично и очень здорово. Замечательная атмосфера, нам очень нравится. Спасибо большое за дождь. 

«Я из Казани, она из Тулы». Что говорят гости фестивального Витебска?-7

Мы приехали на «Славянский базар» из России. Я из Казани, из Татарстана. Она из Тулы. Мы приехали за своим любимым артистом, Димашем Кудайбергеном, который является в этом году членом жюри. Всем желаем прекрасного праздника, наслаждаемся прекрасной Беларусью. Спасибо большое за теплый прием! 

Больше новостей о «Славянском базаре-2021» читайте здесь

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Димаш Кудайберген # Фотофакт

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