В храме Николая Чудотворца в Шумилино провели молебен по случаю Дня Независимости

Празднование Дня Независимости в Шумилино началось со службы в храме Святого Николая Чудотворца. Благодарственный молебен о мире на земле и заупокойную литию о всех павших на полях сражений провел протоиерей Федор Пучинский, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всебелорусская молитва – еще один символ единства страны. В храме Николая Чудотворца прихожане благодарят предков за мирное небо над головой, благополучие и процветание по всей стране и в каждом доме.

Валерий Жандаров, председатель Шумилинской районной организации «Белорусский союз офицеров»:

Самый главный праздник, потому что это праздник республики, праздник освобождения города Минска от немецко-фашистских захватчиков. И мы его чтили, будем чтить, и будем детей, нашу молодежь готовить к тому, чтобы они могли защитить нашу Республику Беларусь.

Вера издавна сопровождала, исцеляла и направляла людей. В нашей стране мир и согласие обрели представители разных конфессий и национальностей, которые с уважением относятся друг к другу. Сегодня Беларусь – общий дом для всех, кто свято чтит ее прошлое и работает на благо будущего.