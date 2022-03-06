В Прибалтике волнуются из-за наметившегося дефицита белорусских тракторов. Как санкции влияют на саму Европу?

Вот еще несколько примеров того, что санкции бьют не только по чужим, но и по своим. Так, фермеры Эстонии испытали на себе всю силу экономического давления, направленного против Беларуси и России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Они жалуются, что из-за ограничений испытывают нехватку минеральных удобрений и кормов для животных. А еще в Прибалтике волнуются из-за возможного дефицита белорусских тракторов. Наши машины пользуются популярностью там, но официальный импортер белорусской техники в Эстонии остановил сотрудничество с МТЗ.

Не утихают страсти по санкциям и в Клайпедском порту, который по всему терпит финансовое крушение, а его некоторые части и вовсе идут ко дну. В морской гавани проходят тотальные сокращения персонала. Практически без рабочих останется терминал сыпучих грузов. 136 сотрудников будут уволены до конца весны. Литовцы потеряют источник дохода из-за того, что власти их страны запретили транзит белорусских удобрений, перевалка которых была главной статьей дохода этого терминала. Вот и счет за присоединение к европейскому антибелорусскому эмбарго, оплачивать который будут простые жители, а не чиновники, вводившие эти ограничения.

Тем временем у Беларуси в течение двух лет появится свой порт на Балтике. Об этом договорились президенты Лукашенко и Путин.