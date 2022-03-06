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«Речь идёт о 4 млн беженцев». Верховный комиссар ООН высказался о ситуации в Украине

06 марта 2022 13:42
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Украинская сторона отказалась гарантировать соблюдение режима тишины в период эвакуации мирного населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из Мариуполя и Волновахи, где 6 марта открыли гуманитарные коридоры, люди выезжают под пулями. Покинуть территорию удалось 300 жителям.  

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«Речь идёт о 4 млн беженцев». Верховный комиссар ООН высказался о ситуации в Украине-1

Кроме того, украинские спецслужбы усилили информационную войну. Администраторы многих Telegram-каналов сообщили о взломе. Хакеры призывают выходить на митинги в поддержку украинских националистов.  

«Речь идёт о 4 млн беженцев». Верховный комиссар ООН высказался о ситуации в Украине-4

За 10 дней Украину покинули более 1,5 миллиона беженцев. Это самый быстрорастущий миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны. Согласно прогнозам, поток беженцев будет только расти. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев.  

«Речь идёт о 4 млн беженцев». Верховный комиссар ООН высказался о ситуации в Украине-7

Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев:  
У нас есть предположительное число, я подчеркиваю, предположительное. Речь идет о 4 миллионах беженцев. В начале я думал, знаете, не дай бог мы достигнем этого количества беженцев. Это очень много. Но теперь я беспокоюсь, что так и будет.  

«Речь идёт о 4 млн беженцев». Верховный комиссар ООН высказался о ситуации в Украине-10

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# Беженцы # Филиппо Гранди # Фотофакт

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