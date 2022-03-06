«Речь идёт о 4 млн беженцев». Верховный комиссар ООН высказался о ситуации в Украине

Украинская сторона отказалась гарантировать соблюдение режима тишины в период эвакуации мирного населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из Мариуполя и Волновахи, где 6 марта открыли гуманитарные коридоры, люди выезжают под пулями. Покинуть территорию удалось 300 жителям. «Такого не было даже в 2014 году». Местная жительница об обстановке в Донбассе. Читайте здесь.

Кроме того, украинские спецслужбы усилили информационную войну. Администраторы многих Telegram-каналов сообщили о взломе. Хакеры призывают выходить на митинги в поддержку украинских националистов.

За 10 дней Украину покинули более 1,5 миллиона беженцев. Это самый быстрорастущий миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны. Согласно прогнозам, поток беженцев будет только расти. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев.