«Такого не было даже в 2014 году». Местная жительница об обстановке в Донбассе

Тревожные сообщения приходят из Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После открытия гуманитарных коридоров в Мариуполе и Волновахе Народная милиция ДНР проинформировала о том, что боевики из «Азова» препятствуют выходу мирного населения. Кроме того, есть данные, что они установили около 10 тысяч мин в жилых домах в центре Мариуполя. Несмотря на это, власти ДНР смогли эвакуировать уже более 300 человек.

Лена Мельницкая, СТВ:

Обстановка во многих районах Украины и в Донбассе остается тяжелой. За 5 марта украинские военные почти 40 раз открывали огонь по территории ДНР, в том числе по Донецку. По городу выпущены «Грады». В результате были повреждены жилые дома. Обстрелы ВСУ продолжили и по населенным пунктам Луганской Народной Республики. На фоне боевых действий в Донбассе складывается критическая гуманитарная ситуация. Во многих районах нет воды, электричества и отопления. Воздушная тревога объявлена в Харькове и Киеве. Там всю ночь были слышны взрывы.