11-й день конфликта в Украине. Какая там сейчас ситуация?

Вот уже полторы недели весь мир следит за ситуацией в Украине. Каждый день из зоны боевых действий поступают тревожные и зачастую противоречивые сообщения, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Последнюю информацию о происходящем собрал наш специальный корреспондент Сергей Шуманский. Чернигов, Харьков, Сумы, Мариуполь, Донецк, Горловка… И еще десятки, если не сотни разгромленных городов и сел. За восемь лет Украина погрязла в войне и втянула в нее уже всех своих жителей. Сегодня вообще сложно понять, кто, с кем и за что воюет. Националисты стреляют без разбора, прикрываясь при этом местным населением. Украинская армия пытается выставить агрессором Россию, параллельно обстреливая «Градами» жилые дома. А президент Зеленский вот уже 11 дней подряд просит помощи у НАТО, вместо того чтобы решать вопрос со своим российским коллегой. И все это время страдают ни в чем не виновные люди. «Мы три дня в подвале отсидели». Жители Украины рассказали о ситуации в городах страны – подробнее здесь.

Обстановка во многих районах Украины и в Донбассе остается тяжелой. За прошедшие сутки украинские военные почти 40 раз открывали огонь по территории ДНР, в том числе и по Донецку. В результате обстрелов «Градами» повреждены десятки жилых домов. То же самое и в Луганске. При этом на большей части территории Донбасса гуманитарная катастрофа. Во многих районах нет воды, электричества и отопления. Спасает только помощь от российских военных. Еду и воду людям привозят каждый день. «Мы же одной семьей были. Я взрослый человек, плакать хочется». Мужчина, говоря об Украине, не смог сдержать слез – подробнее здесь.

Официальному Киеву, похоже, откровенно наплевать на свой народ. Украинские чиновники отказались помогать с эвакуацией мирных жителей. Более того, заявленные на 5 марта гуманитарные коридоры для выхода гражданского населения Мариуполя и Волновахи так и не открылись. Вместо этого артиллерия ВСУ сначала обстреляла российские позиции, а затем боевики «Азова» взорвали жилой дом в Мариуполе. Под завалами оказались более 200 человек. А вот жителям Ирпеня в Киевской области пришлось эвакуироваться через разрушенный мост. Чтобы не допустить проезда российских войск, националисты просто подорвали его. «Ехали солдаты наши, украинские, взорвали мосты». Что говорят мирные жители Донбасса о «гуманитарном коридоре» – подробнее здесь.

Естественно, Украина сразу же обвинила в произошедшем российских военных. Но к различным фейкам и провокациям со стороны украинских властей и их западных партнеров уже все привыкли. Позже выяснилось, что на самом деле гуманитарные колонны даже не формировались, а объявленный режим тишины активно использовался для перегруппировки украинских войск. По факту ВСУ просто прикрываются мирными жителями как живым щитом. Именно с этой целью более 7 500 иностранцев удерживаются в украинских городах в качестве заложников.

Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной России:

Боевики националистических батальонов продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита около 5 000 иностранцев. В том числе в Харькове удерживаются до 1 500 студентов из Индии, до 200 граждан Иордании, 40 граждан Египта, 15 граждан Вьетнама. В городе Сумы находятся 576 граждан Индии, 159 граждан Танзании, 121 гражданин Китая, 100 студентов из Ганы, 60 граждан Египта, 45 граждан Иордании, 16 студентов из Пакистана, 15 граждан Туниса и 14 граждан Замбии. На наши предложения открыть гуманитарные коридоры в Харькове и Сумах украинская сторона до настоящего времени отвечает отказом. В последние дни Украину пытаются покинуть все больше людей. На многих железнодорожных вокзалах огромные давки. Детей запихивают в вагоны, буквально передавая по рукам. Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса – почти 160 тысяч человек. И люди продолжают бежать.

Открыта для украинских беженцев и Беларусь. Наша страна готова предоставить убежище всем, кто в этом нуждается. Но украинские власти, видимо, собираются «положить» якобы во благо родины весь свой народ. Накануне Зеленский в который раз призвал граждан оставаться в своих городах и продолжать бороться за Украину. Где находится сам президент, достоверно неизвестно. Есть информация, что от греха подальше он покинул страну и спокойно наблюдает за происходящим по ту сторону западных границ. Вот уж действительно – слава герою (подробнее в видеоматериале). Сегодня гуманитарную операцию по вывозу людей снова попытались сорвать. Боевики «Азова» установили около10 000 мин в жилых кварталах Мариуполя. Несмотря на это власти ДНР смогли эвакуировать сотни человек.

– Как вам удалось выйти?

– Нас сопровождали.

– Мы не впереди нашего дома, а выходили дворами. Через двор переходили, за заборами выходили, нас встретили и сопроводили.

– Сейчас там стреляют?

– Вчера и позавчера были большие обстрелы. Четыре дня из подвала не вылазали. Российская сторона неоднократно заявляла, что целью спецоперации являются не люди, а военные объекты и техника ВСУ. Огневую поддержку войскам активно оказывает и артиллерия ДНР. За 11 дней российская армия уничтожила уже 2 200 объектов военной инфраструктуры Украины.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России:

Вечером 5 марта нанесен массированный удар, в результате которого поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ, в том числе 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, девять складов боеприпасов и материально-технических средств и три радиолокационных поста. Утром 6 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности. Выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове. За прошедшие сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира. Между тем Зеленский вместо того, чтобы помочь России в денацификации собственной страны, продолжает выпрашивать у Запада беспилотную зону и новые самолеты. После того как российская авиация нанесла прицельный удар по аэродрому в Виннице, украинский лидер, видимо, совсем зачах. Оно и понятно, ведь с каждым днем остается все меньше и меньше аэродромов, с которых Украина могла бы запускать свои самолеты.

Самое неприятное, что призывы к Западу продолжают звучать уже после того, как Москва и Киев начали диалог. Более того, накануне был убит один из представителей украинской переговорной группы Денис Киреев. Он был в Беларуси на первых переговорах. Местные СМИ лаконично сообщили, что банкира убила СБУ во время задержания. Якобы его подозревали в госизмене. В Минобороны Украины гибель Киреева подтвердили, но никаких деталей произошедшего не уточнили. Получается, что пока Лукашенко пытается сплотить братские народы и остановить кровопролитие, сама Украина откровенно отворачивается от мира. «Спасибо Президенту Лукашенко». Путин поблагодарил Минск за организацию российско-украинских переговоров – подробнее здесь.