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Иран объявил об открытии Ормузского пролива на время действующего режима прекращения огня с США

17 апреля 2026 17:53
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Мировое сообщество наблюдало за этой точкой на карте с замиранием сердца. Спустя почти два месяца жесткого противостояния стратегический Ормузский пролив наконец начинает дышать чуть свободнее. Иран объявил об открытии водной артерии на время действующего режима прекращения огня с Соединенными Штатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран объявил об открытии Ормузского пролива на время действующего режима прекращения огня с США-2

Тегеран заявил, что проход судов будет разрешен, но строго по согласованному маршруту. Иранская сторона также намерена взимать плату за проход торговых кораблей. При этом любые суда, связанные с Вашингтоном или Тель-Авивом, по-прежнему находятся под запретом. 

Иран пригрозил вновь захлопнуть створки пролива, если США продолжат морскую блокаду исламской республики. Президент Трамп, в свою очередь, заявил, что не пойдет на эту уступку. Параллельно в регионе начали разворачиваться и политические процессы, которые способствуют урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. 

Накануне президент США объявил о достижении 10-дневного перемирия между Исламабадом и Тель-Авивом. Это стало результатом непрямых переговоров сторон с американским лидером. Важно отметить, что прекращение израильских бомбардировок Ливана рассматривается Тегераном как обязательное условие для возобновления переговоров с Вашингтоном. 

Стороны тем временем до сих пор не смогли договориться о дате следующего раунда переговоров. По словам Дональда Трампа, встреча может состояться уже в эти выходные. Ранее называлась возможная дата – 7-8 июня, однако официального подтверждения этому нет.

Сенатор Грэм рассказал, что Трамп сорвал голос, крича на переговорщиков Ирана.

# США # Конфликт на Ближнем Востоке # Международная политика # Дональд Трамп

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