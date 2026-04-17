Иран объявил об открытии Ормузского пролива на время действующего режима прекращения огня с США

Мировое сообщество наблюдало за этой точкой на карте с замиранием сердца. Спустя почти два месяца жесткого противостояния стратегический Ормузский пролив наконец начинает дышать чуть свободнее. Иран объявил об открытии водной артерии на время действующего режима прекращения огня с Соединенными Штатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тегеран заявил, что проход судов будет разрешен, но строго по согласованному маршруту. Иранская сторона также намерена взимать плату за проход торговых кораблей. При этом любые суда, связанные с Вашингтоном или Тель-Авивом, по-прежнему находятся под запретом.

Иран пригрозил вновь захлопнуть створки пролива, если США продолжат морскую блокаду исламской республики. Президент Трамп, в свою очередь, заявил, что не пойдет на эту уступку. Параллельно в регионе начали разворачиваться и политические процессы, которые способствуют урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Накануне президент США объявил о достижении 10-дневного перемирия между Исламабадом и Тель-Авивом. Это стало результатом непрямых переговоров сторон с американским лидером. Важно отметить, что прекращение израильских бомбардировок Ливана рассматривается Тегераном как обязательное условие для возобновления переговоров с Вашингтоном.

Стороны тем временем до сих пор не смогли договориться о дате следующего раунда переговоров. По словам Дональда Трампа, встреча может состояться уже в эти выходные. Ранее называлась возможная дата – 7-8 июня, однако официального подтверждения этому нет.