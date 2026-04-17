В штате Кентукки неплатежеспособных больных выкидывают из лечебниц прямо на тротуар

Демократия не может существовать в стране, где бедность становится смертельным диагнозом. Медицина в США давно превратилась в бизнес, где счета за лечение ломают судьбы миллионов. Но обнародованное журналистами дело выходит за рамки циничных реалий американских клиник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так выглядит работа медицинского учреждения, где врачи забыли клятву Гиппократа. В Кентукки пациентов, у которых нет денег, просто выбрасывают на улицу. Охрана выкатила пожилую пациентку на инвалидной коляске за пределы лечебницы и бросила на тротуаре. Через несколько минут журналисты уже снимали несчастную на камеру. Пенсионерка была в грязной больничной рубашке и тапочках. На термометре в тот день было всего три градуса выше нуля. Рядом лежал пакет с ее вещами. Кто-то накинул на женщину одеяло, она тяжело дышала.

Перри Лейн, сотрудник благотворительного центра Луисвилля (США):

Парализованных вывозят в колясках, кидают на них вещи. Выбрасывают всех прямо здесь, на тротуаре, сами садятся обратно в эту машину и уезжают так быстро, как только могут.

Спустя две недели ситуация повторилась. На этот раз пострадавшей стала женщина, которая передвигается на ходунках. Сотрудники безопасности действовали по отработанной схеме: проводили ее из приемного покоя, довели до того же угла за воротами больницы и скрылись.