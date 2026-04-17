Муковозчик о поражении Орбана на выборах в Венгрии: люди не ценят то, что достается «на халяву»

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Сейчас многие гадают: отчего это в Венгрии с населением, как в Беларуси, Виктор Орбан проиграл выборы? Есть даже такие, кто начал хвалить его, хотя раньше ругал, мол, смотрите, какой на самом-то деле Виктор оказался демократ! Взял и проиграл выборы, а был бы автократом – ни за что бы не проиграл.

Хотелось бы обратить внимание вот на какую вещь, известную издавна и отлитую народом в пословицу: «Не делай добра – не получишь зла». Это о готовности людей в принципе быть благодарными и сохранять память о хорошем. Вот в Венгрии ставки налогов одни из самых низких в Европе. Молодежь до 25 лет вообще не платит подоходный налог. И молодые матери до 30 лет подоходный налог не платят. Ну, и кто, как вы думаете, в большинстве своем голосовал за оппозиционную партию «Тиса» во главе с Петером Мадьяром? Именно она, вот эта самая не облагаемая налогами молодежь.

Экономисты подсчитали: за время правления премьер-министра Орбана (это с перерывом с 1998-го по 2026 год) «число людей, живущих в Венгрии на уровне бедности, сократилось на 26,8%». С 2022 года соцработники, медсестры, полицейские получают прибавки к зарплате и премии, адресно поднимающие их уровень жизни. Но и эти люди не оказались сильно заметными на избирательных участках.

Уходящее правительство стимулировало создание семьи и заключение традиционных браков и было последовательно в своих принципах настолько, что вызвало неподдельный гнев всего толерантного Евросоюза. Для супружеских пар существовал льготный кредит на совместное жилье под 3 % годовых. Часть этого кредита затем просто списывалась при рождении второго и третьего детей. Существовали также и вовсе беспроцентные кредиты.

А я вот вспоминаю многодетных матерей, получивших в спальных районах Минска квартиры и поддерживаемых государством со всех сторон на всех уровнях их наверняка непростой жизни: как много в процентном отношении в 2020 году оказалось именно среди них кликуш, интернет-активисток и даже тех, кто детей выпускал впереди людских толп.

Давно известно всем режиссерам: «Куда артиста ни целуй, у него всюду задница». Давно известно и другое: люди не ценят то, что достается «на халяву». Жизнь показывает: граждане быстро привыкают ко всему хорошему – настолько, что начинают его требовать, считать «положенным», данным, можно сказать, по праву рождения.