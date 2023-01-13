В кафе Львова предлагали «Слёзы русской матери». Как украинское общество готовилось к приходу Зеленского?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусско-российский союз, поставки оружия в Беларусь и кашу в головах людей. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Общество выбирает своих героев. На Зеленского можно много чего говорить, он много в чем виноват, но украинское общество созрело к его приходу. Да, его подготовили, сняли фильм, научили хлопать «95 Кварталу», который попирал свои украинские ценности. Научили женщин ходить без бюстгальтеров в открытом пространстве, приучили к тому, что женщины будут пилить кресты на Крещатике.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы помним меню, там «Слезы русской матери». Во Львове были эти меню, чтобы войти в кафе, это 2014-2017 годы. У некоторой части нашей интеллигенции Львов был меккой, съездить во Львов в кавярню.

Евгений Пустовой:

А ты был во Львове?

Григорий Азаренок:

Нет.

Евгений Пустовой:

Ты становился нерукопожатым в этой тусовочке. Я тоже во Львове не был. Чтобы войти в тусовочку перлиных, надо было обязательно съездить в кавярню во Львов. Чтобы быть рукопожатым в 2020-м, надо было определенную сделать фотографию с бабой Ниной или с полотном цвета белорусского бекона. А в 2022-м, чтобы быть рукопожатым в определенной части населения, надо было обязательно осудить войну в Украине. Это набор обязательных поступков, грехов, чтобы попасть на самое дно ада.

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