В немецком Бундестаге призвали отказаться от экономических санкций против России

В Бундестаге призвали к отмене экономических санкций против России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поскольку в первую очередь они наносят ущерб жителям Германии.

Об этом заявил глава комитета немецкого Бундестага по энергетике и защите климата. По его словам, от санкций также страдает и немецкая промышленность. Одни предприятия были вынуждены закрыться, другие сократить производство. Кроме того, отказ от импорта энергоресурсов из России провоцирует рост инфляции в стране. При этом депутат считает, что альтернативные поставщики нефти и газа, в том числе Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт, не являются лучшим решением проблемы для Германии.