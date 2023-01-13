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В немецком Бундестаге призвали отказаться от экономических санкций против России

13 января 2023 19:51
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В Бундестаге призвали к отмене экономических санкций против России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поскольку в первую очередь они наносят ущерб жителям Германии.

В немецком Бундестаге призвали отказаться от экономических санкций против России-1

Об этом заявил глава комитета немецкого Бундестага по энергетике и защите климата. По его словам, от санкций также страдает и немецкая промышленность. Одни предприятия были вынуждены закрыться, другие сократить производство. Кроме того, отказ от импорта энергоресурсов из России провоцирует рост инфляции в стране. При этом депутат считает, что альтернативные поставщики нефти и газа, в том числе Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт, не являются лучшим решением проблемы для Германии.

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# Санкции # Клаус Эрнст # Фотофакт

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