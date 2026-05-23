В Минске состоялся четвертый международный полумарафон One Run

В Минске 4-й раз состолся международный полумарафон One Run, передает БЕЛТА.

В Минск, чтобы принять участие в мероприятии совместно с белорусскими любителями спорта, прибыли представители России, Украины, Китая, США, Казахстана, Латвии, Венесуэлы, Израиля, Египта, Армении, Испании и Грузии. На старт вышли 1850 человек из 13 государств.

Взрослые участники бежали на дистанции в 5, 10 и 21,1 км, бегуны до 17 лет участвовали в детском забеге на 1 км. Маршрут пролегал по проспекту Победителей, стартово-финишная зона располагалась вблизи «Олимпик-Арены».

Победители полумарафона One Run на дистанции в 21,1 км – Владислав Прямов и Анна Дронь, в 10 км — Никита Чаховский и Екатерина Корнеенко, в 5 км – Павел Небыт и Инна Новик. Все участники получили футболки, медали и подарки от спонсоров, призеров на трех дистанциях наградили денежными призами.

Мероприятие призвано укреплять дружеские связи между государствами, пропагандировать здоровый образ жизни и развитие массового спорта.

Фото: БЕЛТА