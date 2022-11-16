Трамп будет баллотироваться в президенты США в 2024-м

Новости США. Дональд Трамп решил баллотироваться в президенты США в 2024 году. Об этом экс-глава Белого дома заявил 16 ноября, выступая перед сторонниками в своем поместье во Флориде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом Трамп скромно сообщил, что делает это только ради того, чтобы снова сделать Америку великой и прекрасной. Во всех бедах и проблемах, с которыми столкнулась страна, экс-президент США обвинил администрацию действующего главы государства Байдена. Это только из-за него Америка сейчас находится в упадке, переживает экономический кризис, а американцы стремительно беднеют. И именно демократы допустили конфликт в Украине. Осталось добавить, что Дональд Трамп уже подал документы о выдвижении в президенты в Федеральную избирательную комиссию США.