Почему Прибалтика стремительно теряет население? Обсудим в ток-шоу «Мнения»

Прибалтика шагнула на край демографической бездны? Почему Литва, Латвия и Эстония стремительно теряют население?
Прибалтика шагнула на край демографической бездны? Почему Литва, Латвия и Эстония стремительно теряют население?
Владислав Тимченко, журналист-международник, редактор новостного агентства Baltnews:
Европейский союз обещал высокий уровень жизни Прибалтике, а получилось реализовать только высокий уровень цен.
Алексей Беляев, кандидат исторических наук, политолог:
Там вор на воре. И вот эти чиновники сегодня забирают то, что еще должно было бы дойти до пенсионеров, до детей.
Алексей Росликов, депутат Сейма Латвии (2022 – 2025):
Вы со стороны белоруса пытаетесь понять латыша. Это невозможно. Задача сегодня классического латышского политика – заработать второй паспорт, заработать достаточно денег для того, чтобы сдриснуть в правильном направлении. Все.
Айнис Петкус, журналист-международник, политический аналитик:
Сама политика не только Прибалтики, но и Запада – это политика мортальности, смерти.
Эрика Швенченене, лидер Международного форума добрососедства в Литве:
Мы вымираем.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 24 мая, в 22:00 на «РТР-Беларусь».