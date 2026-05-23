Почему Прибалтика стремительно теряет население? Обсудим в ток-шоу «Мнения»

Прибалтика шагнула на край демографической бездны? Почему Литва, Латвия и Эстония стремительно теряют население?

Владислав Тимченко, журналист-международник, редактор новостного агентства Baltnews:

Европейский союз обещал высокий уровень жизни Прибалтике, а получилось реализовать только высокий уровень цен.

Алексей Беляев, кандидат исторических наук, политолог:

Там вор на воре. И вот эти чиновники сегодня забирают то, что еще должно было бы дойти до пенсионеров, до детей.

Алексей Росликов, депутат Сейма Латвии (2022 – 2025):

Вы со стороны белоруса пытаетесь понять латыша. Это невозможно. Задача сегодня классического латышского политика – заработать второй паспорт, заработать достаточно денег для того, чтобы сдриснуть в правильном направлении. Все.

Айнис Петкус, журналист-международник, политический аналитик:

Сама политика не только Прибалтики, но и Запада – это политика мортальности, смерти.