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Почему Прибалтика стремительно теряет население? Обсудим в ток-шоу «Мнения»

23 мая 2026 15:00
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Прибалтика шагнула на край демографической бездны? Почему Литва, Латвия и Эстония стремительно теряют население?

Почему Прибалтика стремительно теряет население? Обсудим в ток-шоу «Мнения»-2

Владислав Тимченко, журналист-международник, редактор новостного агентства Baltnews: 
Европейский союз обещал высокий уровень жизни Прибалтике, а получилось реализовать только высокий уровень цен.

Почему Прибалтика стремительно теряет население? Обсудим в ток-шоу «Мнения»-4

Алексей Беляев, кандидат исторических наук, политолог:
Там вор на воре. И вот эти чиновники сегодня забирают то, что еще должно было бы дойти до пенсионеров, до детей.

Почему Прибалтика стремительно теряет население? Обсудим в ток-шоу «Мнения»-6

Алексей Росликов, депутат Сейма Латвии (2022 – 2025): 
Вы со стороны белоруса пытаетесь понять латыша. Это невозможно. Задача сегодня классического латышского политика – заработать второй паспорт, заработать достаточно денег для того, чтобы сдриснуть в правильном направлении. Все.

Почему Прибалтика стремительно теряет население? Обсудим в ток-шоу «Мнения»-8

Айнис Петкус, журналист-международник, политический аналитик: 
Сама политика не только Прибалтики, но и Запада – это политика мортальности, смерти.

Почему Прибалтика стремительно теряет население? Обсудим в ток-шоу «Мнения»-10

Эрика Швенченене, лидер Международного форума добрососедства в Литве: 
Мы вымираем.

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 24 мая, в 22:00 на «РТР-Беларусь».

# Международная политика

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