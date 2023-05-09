В Европе День Победы стал запрещённым праздником. Как ведут себя другие страны 9 Мая?

В Европе День Победы уже давно не является важным праздником. Тем более в Евросоюзе не принято отмечать его с размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как правило, там не проводят какие-либо официальные мероприятия, а местное правительство, в лучшем случае, ограничивается возложением венков. Все это стало следствием настоящей войны с памятью, развязанной в Европе, где на передовую вышли страны граничащие с Беларусью. Виктория Попкова продолжит тему.

Прибалтийские страны и Польша. Именно эти государства громче и сильнее других запрещают все, что связано с наследием СССР и великим подвигом советского народа. Радикальные меры приняты в Латвии и Эстонии – там запретили публичные акции в честь Дня Победы. За невыполнение этого требования людям грозит штраф в размере 1 200 евро или даже тюремное заключение сроком до одного года.

Елена Мирошниченко, подполковник Департамента полиции и погранохраны Пыхьяской префектуры полиции:

С 5 по 9 мая полиция приняла решение, что мы запрещаем все публичные собрания, которые могут быть связаны с поддержкой агрессии. Никаких собраний, никаких шествий с флагами Российской Федерации, другими запрещенными символами – это запрещено. Организация и само ведение этих собраний запрещено.

В Литве власти действуют чуть менее вызывающе – там 9 Мая просто не является праздником. Зато в Прибалтике активно скорбят по нацистам, шествия в память которых поощряются властями. Чудовищную по сути акцию в преддверии Дня Победы провели и в Польше. Там буквально за несколько дней до великого праздника снесли памятник бойцам Красной армии. Причем устроив из этого настоящее шоу. В прямом эфире чиновники и даже глава Института памяти Польши, человек, который несет ответственность за увековечивание трагических событий, словно варвары, били по монументу кувалдами, призывая присоединиться к этому всех желающих. Видимо, именно так в Польше выражают благодарность за свободу и независимость, которую подарил миру советский солдат.

Анджей Дуда, президент Польши:

Польские историки расходятся в оценках значения 8 мая 1945 года для Европы и нашей страны. По мнению некоторых исследователей, окончание войны в Европе означало победу над нацизмом и спасение польского народа от биологического уничтожения. Для других 8 мая – день поражения народов Восточной Европы, переданных западными союзниками советской власти.

Под антисоветское влияние Европы попала и Украина. Владимир Зеленский отменил День Победы. Сегодня никаких мероприятий на государственном уровне не будет. Теперь для Украины праздничным днем является 8 мая – день Европы. Свое решение Зеленский пояснил достаточно спорными формулировками: «осознавая европейскую идентичность украинского народа», «с целью укрепления единства народов Европы» и «обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте». Про мужество и отвагу советского народа в своем послании украинский лидер не упомянул.

В 2023 году отличилась и Германия. Страна, которая, казалось бы, больше остальных должна ценить и беречь прошлое, также присоединилась к войне с памятью. Полиция Берлина запретила использование Российского флага 8 и 9 мая, а у некоторых мемориалов нельзя будет исполнять маршевые и военные песни.

Однако многие европейцы, даже несмотря на агрессивную политику своих властей, продолжают помнить и чтить память освободителей. Так, жители Молдовы решили побороться за традицию празднования Дня Победы со всеми его символами. Общество все еще будоражит введенный год назад запрет на ношение георгиевской ленты.

Валерий Клименко, муниципальный советник Кишинева:

Я надеваю ленточку и буду ее носить, несмотря ни на что! Победа будет за нами!