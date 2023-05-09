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В Европе День Победы стал запрещённым праздником. Как ведут себя другие страны 9 Мая?

09 мая 2023 15:29
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В Европе День Победы уже давно не является важным праздником. Тем более в Евросоюзе не принято отмечать его с размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как правило, там не проводят какие-либо официальные мероприятия, а местное правительство, в лучшем случае, ограничивается возложением венков. Все это стало следствием настоящей войны с памятью, развязанной в Европе, где на передовую вышли страны граничащие с Беларусью. 

Виктория Попкова продолжит тему.  

В Европе День Победы стал запрещённым праздником. Как ведут себя другие страны 9 Мая?-1

Прибалтийские страны и Польша. Именно эти государства громче и сильнее других запрещают все, что связано с наследием СССР и великим подвигом советского народа. Радикальные меры приняты в Латвии и Эстонии – там запретили публичные акции в честь Дня Победы. За невыполнение этого требования людям грозит штраф в размере 1 200 евро или даже тюремное заключение сроком до одного года. 

В Европе День Победы стал запрещённым праздником. Как ведут себя другие страны 9 Мая?-4

Елена Мирошниченко, подполковник Департамента полиции и погранохраны Пыхьяской префектуры полиции: 
С 5 по 9 мая полиция приняла решение, что мы запрещаем все публичные собрания, которые могут быть связаны с поддержкой агрессии. Никаких собраний, никаких шествий с флагами Российской Федерации, другими запрещенными символами – это запрещено. Организация и само ведение этих собраний запрещено. 

В Европе День Победы стал запрещённым праздником. Как ведут себя другие страны 9 Мая?-7

В Литве власти действуют чуть менее вызывающе – там 9 Мая просто не является праздником. Зато в Прибалтике активно скорбят по нацистам, шествия в память которых поощряются властями. Чудовищную по сути акцию в преддверии Дня Победы провели и в Польше. Там буквально за несколько дней до великого праздника снесли памятник бойцам Красной армии. Причем устроив из этого настоящее шоу. В прямом эфире чиновники и даже глава Института памяти Польши, человек, который несет ответственность за увековечивание трагических событий, словно варвары, били по монументу кувалдами, призывая присоединиться к этому всех желающих. Видимо, именно так в Польше выражают благодарность за свободу и независимость, которую подарил миру советский солдат. 

В Европе День Победы стал запрещённым праздником. Как ведут себя другие страны 9 Мая?-10

Анджей Дуда, президент Польши: 
Польские историки расходятся в оценках значения 8 мая 1945 года для Европы и нашей страны. По мнению некоторых исследователей, окончание войны в Европе означало победу над нацизмом и спасение польского народа от биологического уничтожения. Для других 8 мая день поражения народов Восточной Европы, переданных западными союзниками советской власти. 

В Европе День Победы стал запрещённым праздником. Как ведут себя другие страны 9 Мая?-13

Под антисоветское влияние Европы попала и Украина. Владимир Зеленский отменил День Победы. Сегодня никаких мероприятий на государственном уровне не будет. Теперь для Украины праздничным днем является 8 мая – день Европы. Свое решение Зеленский пояснил достаточно спорными формулировками: «осознавая европейскую идентичность украинского народа», «с целью укрепления единства народов Европы» и «обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте». Про мужество и отвагу советского народа в своем послании украинский лидер не упомянул. 

В Европе День Победы стал запрещённым праздником. Как ведут себя другие страны 9 Мая?-16

В 2023 году отличилась и Германия. Страна, которая, казалось бы, больше остальных должна ценить и беречь прошлое, также присоединилась к войне с памятью. Полиция Берлина запретила использование Российского флага 8 и 9 мая, а у некоторых мемориалов нельзя будет исполнять маршевые и военные песни. 

В Европе День Победы стал запрещённым праздником. Как ведут себя другие страны 9 Мая?-19

Однако многие европейцы, даже несмотря на агрессивную политику своих властей, продолжают помнить и чтить память освободителей. Так, жители Молдовы решили побороться за традицию празднования Дня Победы со всеми его символами. Общество все еще будоражит введенный год назад запрет на ношение георгиевской ленты. 

В Европе День Победы стал запрещённым праздником. Как ведут себя другие страны 9 Мая?-22

Валерий Клименко, муниципальный советник Кишинева: 
Я надеваю ленточку и буду ее носить, несмотря ни на что! Победа будет за нами!  

В Европе День Победы стал запрещённым праздником. Как ведут себя другие страны 9 Мая?-25

Поэтому активисты вышли на улицы столицы с критикой в адрес нынешнего правительства и потребовали отставки президента. По мнению протестующих, Майя Санду ведет страну в пропасть, пытаясь к тому же привить обществу незнакомые и весьма спорные европейские ценности. 

# День Победы # Валерия Попкова # Майя Санду # Фотофакт

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