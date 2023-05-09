Агрессивно настроенные поляки не дали послу России возложить венок к памятнику советским воинам

Какие они, европейские ценности, сегодня, 9 мая, продемонстрировали жители Варшавы. Агрессивная толпа не дала послу России в Польше возложить венок к памятнику советским воинам на мемориальном кладбище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воинственно настроенные люди преградили путь дипломату и в грубой форме потребовали у него снять георгиевскую ленту с лацкана пиджака. Затем стали оттеснять его к автомобилю. Российский посол вынужден был уехать. За происходящим молча наблюдали полицейские. Они заявили, что не увидели оснований вмешиваться в происходящее.