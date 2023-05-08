Министр финансов США: возможности для сдерживания кризиса подходят к концу

Новости США. Американцев готовят к дефолту. На этот раз неутешительные финансовые прогнозы звучат из уст главы Минфина США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джанет Йеллен подчеркнула, что возможности министерства сдерживать экономический кризис подходят к концу. Уже несколько месяцев эксперты пытаются спасти финансовую систему Штатов, но несмотря на все попытки специалистов, она все равно дает сбой. Подводит, в частности, банковский сектор. Ранее Минфин уже предупреждал, что к 1 июня может исчерпать доступные для сдерживания дефолта ресурсы, если Конгресс не повысит лимит госдолга.