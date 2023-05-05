В то время как в Беларуси борются за сохранение исторической правды, разыскивают места массовых захоронений и благоустраивают мемориалы, в странах Европы продолжается борьба с исторической памятью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В польском Глубчице снесли памятник Благодарности Красной армии.

Монумент увековечивал память солдат 1-го Украинского фронта, погибших в боях за город в марте 1945-го. Но этот подвиг сегодня польские власти в прямом смысле стерли с лица земли. Более того, сделали из этого целое шоу. Прямую трансляцию с места событий вел Институт национальной памяти республики. А перед началом процессии желающим дали кувалду и предложили по очереди разрушить монумент погибшим войнам.