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В Польше продолжают издеваться над памятниками – предлагают рушить монумент кувалдой

05 мая 2023 14:07
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В то время как в Беларуси борются за сохранение исторической правды, разыскивают места массовых захоронений и благоустраивают мемориалы, в странах Европы продолжается борьба с исторической памятью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В польском Глубчице снесли памятник Благодарности Красной армии.  

В Польше продолжают издеваться над памятниками – предлагают рушить монумент кувалдой-1

Монумент увековечивал память солдат 1-го Украинского фронта, погибших в боях за город в марте 1945-го. Но этот подвиг сегодня польские власти в прямом смысле стерли с лица земли. Более того, сделали из этого целое шоу. Прямую трансляцию с места событий вел Институт национальной памяти республики. А перед началом процессии желающим дали кувалду и предложили по очереди разрушить монумент погибшим войнам.  

# Памятники # Новости Польши # Фотофакт

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