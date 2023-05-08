Президент Зеленский объявил 9 мая в Украине Днем Европы вместо Дня Победы

Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 8 мая, подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая, пишет ТАСС.

В опубликованном указе на официальном сайте главы государства говорится, что Украина будет праздновать День Европы ежегодно 9 мая совместно с государствами Европейского союза.

В видеообращении Зеленского, которое он выложил в своем Telegram-канале, он также отметил, что с 9 мая в Украине будет введено ежегодное празднование Дня Европы. Кроме того, 8 мая Зеленский предложил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.