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Президент Зеленский объявил 9 мая в Украине Днем Европы вместо Дня Победы

08 мая 2023 09:04
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Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 8 мая, подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая, пишет ТАСС.  

В опубликованном указе на официальном сайте главы государства говорится, что Украина будет праздновать День Европы ежегодно 9 мая совместно с государствами Европейского союза.  

В видеообращении Зеленского, которое он выложил в своем Telegram-канале, он также отметил, что с 9 мая в Украине будет введено ежегодное празднование Дня Европы. Кроме того, 8 мая Зеленский предложил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.  

На сайте Зеленского появилась петиция с требованием вернуть празднование 9 Мая

# Международная политика # Владимир Зеленский

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