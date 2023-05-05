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Искажённые понятия о Дне Победы – полиция Берлина запретила использование флагов России и Украины 8 и 9 мая

05 мая 2023 14:09
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Польша не единственная европейская страна, чьи представления о предстоящем празднике, мягко говоря, искажены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полиция Берлина запретила использование флагов России и Украины 8 и 9 мая. Об этом сообщили в правоохранительных органах Германии.  

Искажённые понятия о Дне Победы – полиция Берлина запретила использование флагов России и Украины 8 и 9 мая-1

Помимо этого, у некоторых мемориалов запретили исполнять маршевые и военные песни, а также произносить призывы, которые «могут быть использованы для одобрения или прославления специальной военной операции России в Украине». Удивительно, но, как подчеркнули в полицейском президиуме Берлина, решение о запрете символов Победы принято для обеспечения «достойной памяти павших воинов советской армии».  

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# Великая Отечественная война # Новости Германии # Фотофакт

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