Польша не единственная европейская страна, чьи представления о предстоящем празднике, мягко говоря, искажены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полиция Берлина запретила использование флагов России и Украины 8 и 9 мая. Об этом сообщили в правоохранительных органах Германии.

Помимо этого, у некоторых мемориалов запретили исполнять маршевые и военные песни, а также произносить призывы, которые «могут быть использованы для одобрения или прославления специальной военной операции России в Украине». Удивительно, но, как подчеркнули в полицейском президиуме Берлина, решение о запрете символов Победы принято для обеспечения «достойной памяти павших воинов советской армии».